https://uz.sputniknews.ru/20240112/uralskiye-avialinii-vozobnovleniye-polet-uzbekistan-42013738.html

"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Узбекистан — расписание полетов

"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Узбекистан — расписание полетов

Первый пассажирский рейс запланирован на субботу, 13 января 2024 года

2024-01-12T11:44+0500

2024-01-12T11:44+0500

2024-01-12T11:44+0500

узбекистан

"уральские авиалинии"

рейс

россия

авиакомпания

екатеринбург

москва

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/1c/22434060_136:0:3492:1888_1920x0_80_0_0_7f6018e06de1d8b6d22097ae4fef9f02.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы между РФ и Узбекистаном, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Полеты планируется осуществлять по пяти направлениям на самолетах типа Airbus A320 и Airbus A321. "Уральские авиалинии" (Ural Airlines) — авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге (Россия). Она входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России."UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент

узбекистан

россия

екатеринбург

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

уральские авиалинии полет узбекистан россия пассажир рейс суббота 13 января 2024 год