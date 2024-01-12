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https://uz.sputniknews.ru/20240112/uralskiye-avialinii-vozobnovleniye-polet-uzbekistan-42013738.html
"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Узбекистан — расписание полетов
"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Узбекистан — расписание полетов
Первый пассажирский рейс запланирован на субботу, 13 января 2024 года
2024-01-12T11:44+0500
2024-01-12T11:44+0500
узбекистан
"уральские авиалинии"
рейс
россия
авиакомпания
екатеринбург
москва
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы между РФ и Узбекистаном, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS. Полеты планируется осуществлять по пяти направлениям на самолетах типа Airbus A320 и Airbus A321. "Уральские авиалинии" (Ural Airlines) — авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге (Россия). Она входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России."UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент
узбекистан
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уральские авиалинии полет узбекистан россия пассажир рейс суббота 13 января 2024 год
уральские авиалинии полет узбекистан россия пассажир рейс суббота 13 января 2024 год

"Уральские авиалинии" снова начнут летать в Узбекистан — расписание полетов

11:44 12.01.2024
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", архивное фото
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2024
© Sputnik / Виталий Аньков
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Первый пассажирский рейс запланирован на субботу, 13 января 2024 года.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы между РФ и Узбекистаном, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.
Полеты планируется осуществлять по пяти направлениям на самолетах типа Airbus A320 и Airbus A321.
Рейсы по маршруту Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и пятницам
Рейсы по маршруту Москва — Наманган — Москва будут выполнять дважды в неделю — по понедельникам и субботам
Рейсы по маршруту Москва — Ташкент — Москва будут выполнять на ежедневной основе с понедельника по воскресенье
Рейсы по маршруту Москва — Карши — Москва будут выполнять трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам
Рейсы по маршруту Самара — Ургенч — Самара будут выполнять один раз в неделю — по четвергам.
"Уральские авиалинии" (Ural Airlines) — авиакомпания, базирующаяся в Екатеринбурге (Россия). Она входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.
"UzAirways" осуществила первый испытательный полет из Сариасии в Ташкент
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