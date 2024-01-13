https://uz.sputniknews.ru/20240113/malaziyskiye-kompanii-sotrudnichestvo-uzbekistan-sfera-ikt-42029408.html

Малазийским компаниям интересно сотрудничество с Узбекистаном в сфере ИКТ

Малазийским компаниям интересно сотрудничество с Узбекистаном в сфере ИКТ

На встрече, прошедшей в Малайзии, предпринимателям подробно рассказали о развитии рыночной экономики, а также возможностях, создаваемых в Узбекистане для иностранных инвесторов

2024-01-13T15:47+0500

2024-01-13T15:47+0500

2024-01-13T15:47+0500

узбекистан

малайзия

встреча

сотрудничество

икт

инвестиции

компания

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти малазийских компаний, в том числе специализирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, которые заинтересовались возможностями работы в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в мае-июне бизнес-форума с участием малазийских компаний и Международной исламской торгово-промышленной палаты. Планируется также организовать онлайн-встречи между узбекскими и малазийскими фирмами, работающими в сфере информационных технологий.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания.Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" Патрик Хэн.Стороны договорились об организации поездки представителей малазийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов, и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.

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