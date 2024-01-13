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https://uz.sputniknews.ru/20240113/malaziyskiye-kompanii-sotrudnichestvo-uzbekistan-sfera-ikt-42029408.html
Малазийским компаниям интересно сотрудничество с Узбекистаном в сфере ИКТ
Малазийским компаниям интересно сотрудничество с Узбекистаном в сфере ИКТ
На встрече, прошедшей в Малайзии, предпринимателям подробно рассказали о развитии рыночной экономики, а также возможностях, создаваемых в Узбекистане для иностранных инвесторов
2024-01-13T15:47+0500
2024-01-13T15:47+0500
узбекистан
малайзия
встреча
сотрудничество
икт
инвестиции
компания
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти малазийских компаний, в том числе специализирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, которые заинтересовались возможностями работы в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в мае-июне бизнес-форума с участием малазийских компаний и Международной исламской торгово-промышленной палаты. Планируется также организовать онлайн-встречи между узбекскими и малазийскими фирмами, работающими в сфере информационных технологий.Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания.Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser &amp; Neave Holdings BHD – F&amp;N" Патрик Хэн.Стороны договорились об организации поездки представителей малазийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов, и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.
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малайзия узбекистан компания сотрудничество сфера икт встреч предприниматели рыночная экономика возможности иностранный инвестор инвестиции
малайзия узбекистан компания сотрудничество сфера икт встреч предприниматели рыночная экономика возможности иностранный инвестор инвестиции

Малазийским компаниям интересно сотрудничество с Узбекистаном в сфере ИКТ

15:47 13.01.2024
© Unsplash/Glenn Carstens-PetersРабота на компьютере.
Работа на компьютере. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2024
© Unsplash/Glenn Carstens-Peters
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На встрече, прошедшей в Малайзии, предпринимателям подробно рассказали о развитии рыночной экономики, а также возможностях, создаваемых в Узбекистане для иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти малазийских компаний, в том числе специализирующихся на информационно-коммуникационных технологиях, которые заинтересовались возможностями работы в Узбекистане, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти компаний
В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти компаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2024
В посольстве Узбекистана в Малайзии прошла встреча с представителями более десяти компаний
© ИА "Дунё"
"Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, привлечения малазийского капитала в Узбекистан, подписания выгодных для обеих сторон торговых соглашений", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в мае-июне бизнес-форума с участием малазийских компаний и Международной исламской торгово-промышленной палаты.
Планируется также организовать онлайн-встречи между узбекскими и малазийскими фирмами, работающими в сфере информационных технологий.
Ранее мы сообщали, что Узбекистан и Малайзия намерены сотрудничать в области производства продуктов питания.
Возможности реализации совместного инвестиционного проекта на основе существующей в республике сырьевой базы и специализации регионов обсудили посол Узбекистана Каромиддин Гадоев и директор по развитию новых и международных рынков малазийской компании "Fraser & Neave Holdings BHD – F&N" Патрик Хэн.
Стороны договорились об организации поездки представителей малазийской компании, являющейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в Юго-Восточной Азии, в Узбекистан в январе текущего года для ознакомления с возможностями, созданными для иностранных инвесторов, и обсуждения с потенциальными партнерами деталей реализации совместного проекта.
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