https://uz.sputniknews.ru/20240113/uzbekistan-farmatsevtika-predpriyatiye-42027029.html

В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн

В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн

До конца 2024 года из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов будут также привлечены кредитные линии в размере $500 млн

2024-01-13T11:28+0500

2024-01-13T11:28+0500

2024-01-13T11:28+0500

узбекистан

постановление

инвестиции

фармацевтика

лекарства

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1f/33395898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44ec2127791875daace1344f4f8ab677.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Из Фонда реконструкции и развития на финансирование проектов по привлечению зарубежных передовых технологий, производству инновационных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники "Асакабанк" выделяется кредитная линия в размере $100 млн на срок до 10 лет, включая льготный период до 4 лет, по ставке 5% годовых. Об этом сообщает Norma.Данную меру предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов".Также согласно документу, "Асакабанк" совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли до конца 2024 года привлекаются кредитные линии в размере $500 млн из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов.Постановление утверждает:Кроме того, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park" Агентства по развитию фармацевтической отрасли будет создан "Кластер биотехнологий" .Для дальнейшей поддержки отечественных производителей фармацевтической продукции:До конца 2024 года будут созданы склады региональных медицинских организаций на основе требований "Надлежащей практики хранения — (GSP)" и обеспечены специальными грузовыми автотранспортными средствами для доставки термолабильных лекарственных средств.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан фармацевтика предприятие зарубежный банк международные финансовые институты привлечение кредитные линии размер