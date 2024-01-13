https://uz.sputniknews.ru/20240113/uzbekistan-farmatsevtika-predpriyatiye-42027029.html
В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн
В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн
До конца 2024 года из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов будут также привлечены кредитные линии в размере $500 млн
2024-01-13T11:28+0500
2024-01-13T11:28+0500
2024-01-13T11:28+0500
узбекистан
постановление
инвестиции
фармацевтика
лекарства
проект
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Из Фонда реконструкции и развития на финансирование проектов по привлечению зарубежных передовых технологий, производству инновационных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники "Асакабанк" выделяется кредитная линия в размере $100 млн на срок до 10 лет, включая льготный период до 4 лет, по ставке 5% годовых. Об этом сообщает Norma.Данную меру предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов".Также согласно документу, "Асакабанк" совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли до конца 2024 года привлекаются кредитные линии в размере $500 млн из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов.Постановление утверждает:Кроме того, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park" Агентства по развитию фармацевтической отрасли будет создан "Кластер биотехнологий" .Для дальнейшей поддержки отечественных производителей фармацевтической продукции:До конца 2024 года будут созданы склады региональных медицинских организаций на основе требований "Надлежащей практики хранения — (GSP)" и обеспечены специальными грузовыми автотранспортными средствами для доставки термолабильных лекарственных средств.
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узбекистан фармацевтика предприятие зарубежный банк международные финансовые институты привлечение кредитные линии размер
узбекистан фармацевтика предприятие зарубежный банк международные финансовые институты привлечение кредитные линии размер
В Узбекистане фармацевтическим предприятиям выделят $100 млн
До конца 2024 года из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов будут также привлечены кредитные линии в размере $500 млн.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Из Фонда реконструкции и развития на финансирование проектов по привлечению зарубежных передовых технологий, производству инновационных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники "Асакабанк" выделяется кредитная линия в размере $100 млн на срок до 10 лет, включая льготный период до 4 лет, по ставке 5% годовых. Об этом сообщает Norma
.
Данную меру предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов".
Также согласно документу, "Асакабанк" совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли до конца 2024 года привлекаются кредитные линии в размере $500 млн из авторитетных зарубежных банков и международных финансовых институтов.
Постановление утверждает:
"дорожную карту" по развитию фармацевтической отрасли и ускорению реализации инвестиционных проектов в 2024–2025 годах;
сводные параметры инвестиционных проектов, реализуемых в сфере фармацевтики;
план мероприятий по активизации деятельности инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park".
Кроме того, на территории инновационного научно-производственного фармацевтического кластера "Tashkent Pharma Park" Агентства по развитию фармацевтической отрасли будет создан "Кластер биотехнологий" .
Для дальнейшей поддержки отечественных производителей фармацевтической продукции:
ежегодно до 1 декабря Минздрав исходя из потребностей медицинских учреждений формирует и размещает на интернет-сайте спрос и потребности на фармацевтическую продукцию для следующего года;
с 1 марта 2024 года внедряется система, в соответствии с которой госзаказчик при осуществлении госзакупок может включать в один лот только один вид фармацевтической продукции (лекарственные средства и изделия медицинского назначения по международному непатентованному наименованию);
с 1 января 2025 года закупка всеми медицинскими учреждениями фармацевтической продукции, закупаемой в нецентрализованном порядке, поэтапно переводится на централизованный порядок.
До конца 2024 года будут созданы склады региональных медицинских организаций на основе требований "Надлежащей практики хранения — (GSP)" и обеспечены специальными грузовыми автотранспортными средствами для доставки термолабильных лекарственных средств.