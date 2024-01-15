https://uz.sputniknews.ru/20240115/kitay-prizyv-sozyv-konferentsiya-gaza-42037469.html

Китай призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе

Китай призвал созвать масштабную международную конференцию по Газе

Глава китайского МИД также отметил необходимость поддерживать скорейшее возобновление мирных переговоров между Палестиной и Израилем

2024-01-15T09:39+0500

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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Китай призывает к созыву более масштабной и авторитетной мирной конференции для урегулирования в секторе Газа, заявил министр иностранных дел Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.Глава МИД КНР, общаясь с журналистами после встречи с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире, отметил, что реализация решения "о двух государствах" является неизбежным путем справедливого решения палестинского вопроса.По его словам, суть его решения заключается в исправлении исторической несправедливости, а также в том, чтобы как можно скорее восстановить справедливость в отношении палестинского народа."Китай призывает к созыву с этой целью более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции, чтобы установить конкретные сроки и план по реализации решения "о двух государствах", — сказал Ван И.Кроме того, глава МИД КНР отметил необходимость поддерживать скорейшее возобновление мирных переговоров между Палестиной и ИзраилемНапомним, что Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек, включая гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тыс.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тыс. человек получили ранения.В конце октября прошлого года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделили на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освободили.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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