https://uz.sputniknews.ru/20240115/mir-vysota-ptichiy-polet-foto-42038764.html
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото
На многие вещи люди смотрят снизу вверх — на монументы и небоскребы, на деревья и горы. А ведь мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали
2024-01-15T16:00+0500
2024-01-15T16:00+0500
2024-01-15T16:00+0500
фото
фотолента
страны
птицы
полет
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Первый аэроснимок в истории сделал французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон более 150 лет назад в Париже.Сегодня сотни фотографов по всему миру продолжают открывать новые горизонты в аэрофотосъемке, показывая красоту планеты с высоты птичьего полета. География съемок широка, а завораживающие кадры сделаны с очень высоких зданий, в ходе полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с использованием дронов.Впечатляющие виды с высоты птичьего полета — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
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страны высота птичий полет необычный ракурс неожиданная деталь
страны высота птичий полет необычный ракурс неожиданная деталь
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото
На многие вещи люди смотрят снизу вверх — на монументы и небоскребы, на деревья и горы. А ведь мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали.
Первый аэроснимок в истории сделал французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон более 150 лет назад в Париже.
Сегодня сотни фотографов по всему миру продолжают открывать новые горизонты в аэрофотосъемке, показывая красоту планеты с высоты птичьего полета. География съемок широка, а завораживающие кадры сделаны с очень высоких зданий, в ходе полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с использованием дронов.
Впечатляющие виды с высоты птичьего полета — в фотоподборке
Sputnik Узбекистан. © AFP 2023 / STR
Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай
Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай
© AFP 2023 / Luis Robayo
Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе, Аргентина
Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе, Аргентина
© AFP 2023 / Ina Fassbender
Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен, Германия
Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен, Германия
© AFP 2023 / Sam Yeh
Вид с воздуха на ежегодный конкурс кои в Синьчжу, Тайвань
Вид с воздуха на ежегодный конкурс кои в Синьчжу, Тайвань
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
Небоскребы Кувейта в облаках
Небоскребы Кувейта в облаках
© AFP 2023 / Munir uz Zaman
Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке, Бангладеш
Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке, Бангладеш
© AP Photo / Marco Di Marco
Извержение вулкана в Исландии
Извержение вулкана в Исландии
© AFP 2023 / Pablo Cozzaglio
Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке, Чили
Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке, Чили
© AFP 2023 / Mauro Pimentel
Эти яркие зонтики - вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро
Эти яркие зонтики - вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе, Венесуэла
Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе, Венесуэла
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub
Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна, Ливан
Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна, Ливан
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае
Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае
© AFP 2023 / Vano Shlamov
Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания статуса Грузии кандидатом в Европейский Союз
Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания статуса Грузии кандидатом в Европейский Союз
© AFP 2023 / Stringer
Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу
Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу
© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento
Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия
Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия