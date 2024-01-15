Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240115/mir-vysota-ptichiy-polet-foto-42038764.html
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото
На многие вещи люди смотрят снизу вверх — на монументы и небоскребы, на деревья и горы. А ведь мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали
2024-01-15T16:00+0500
2024-01-15T16:00+0500
фото
фотолента
страны
птицы
полет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42038945_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_636eeab1ab95848bd702a40239bdfced.jpg
Первый аэроснимок в истории сделал французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон более 150 лет назад в Париже.Сегодня сотни фотографов по всему миру продолжают открывать новые горизонты в аэрофотосъемке, показывая красоту планеты с высоты птичьего полета. География съемок широка, а завораживающие кадры сделаны с очень высоких зданий, в ходе полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с использованием дронов.Впечатляющие виды с высоты птичьего полета — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
страны
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42038945_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_6294e49bff60132ce98b9c38383aaa25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
страны высота птичий полет необычный ракурс неожиданная деталь
страны высота птичий полет необычный ракурс неожиданная деталь

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото

16:00 15.01.2024
Подписаться
На многие вещи люди смотрят снизу вверх — на монументы и небоскребы, на деревья и горы. А ведь мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали.
Первый аэроснимок в истории сделал французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон более 150 лет назад в Париже.
Сегодня сотни фотографов по всему миру продолжают открывать новые горизонты в аэрофотосъемке, показывая красоту планеты с высоты птичьего полета. География съемок широка, а завораживающие кадры сделаны с очень высоких зданий, в ходе полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с использованием дронов.
Впечатляющие виды с высоты птичьего полета — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.
© AFP 2023 / STR

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2023 / STR

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай

© AFP 2023 / Luis Robayo

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе, Аргентина

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе, Аргентина - Sputnik Узбекистан
2/15
© AFP 2023 / Luis Robayo

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе, Аргентина

© AFP 2023 / Ina Fassbender

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен, Германия

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен, Германия - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP 2023 / Ina Fassbender

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен, Германия

© AFP 2023 / Sam Yeh

Вид с воздуха на ежегодный конкурс кои в Синьчжу, Тайвань

Вид с воздуха на ежегодный конкурс кои в Синьчжу, Тайвань - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2023 / Sam Yeh

Вид с воздуха на ежегодный конкурс кои в Синьчжу, Тайвань

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Небоскребы Кувейта в облаках

Небоскребы Кувейта в облаках - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Небоскребы Кувейта в облаках

© AFP 2023 / Munir uz Zaman

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке, Бангладеш

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке, Бангладеш - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP 2023 / Munir uz Zaman

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке, Бангладеш

© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана в Исландии

Извержение вулкана в Исландии - Sputnik Узбекистан
7/15
© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана в Исландии

© AFP 2023 / Pablo Cozzaglio

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке, Чили

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке, Чили - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP 2023 / Pablo Cozzaglio

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке, Чили

© AFP 2023 / Mauro Pimentel

Эти яркие зонтики - вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро

Эти яркие зонтики - вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP 2023 / Mauro Pimentel

Эти яркие зонтики - вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро

© AP Photo / Matias Delacroix

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе, Венесуэла

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе, Венесуэла - Sputnik Узбекистан
10/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе, Венесуэла

© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна, Ливан

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна, Ливан - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна, Ливан

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан
12/15
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае

© AFP 2023 / Vano Shlamov

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания статуса Грузии кандидатом в Европейский Союз

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания статуса Грузии кандидатом в Европейский Союз - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2023 / Vano Shlamov

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания статуса Грузии кандидатом в Европейский Союз

© AFP 2023 / Stringer

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2023 / Stringer

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу

© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP 2023 / Joaquin Sarmiento

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0