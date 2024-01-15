https://uz.sputniknews.ru/20240115/mir-vysota-ptichiy-polet-foto-42038764.html

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета — захватывающие фото

На многие вещи люди смотрят снизу вверх — на монументы и небоскребы, на деревья и горы. А ведь мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали

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Первый аэроснимок в истории сделал французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон более 150 лет назад в Париже.Сегодня сотни фотографов по всему миру продолжают открывать новые горизонты в аэрофотосъемке, показывая красоту планеты с высоты птичьего полета. География съемок широка, а завораживающие кадры сделаны с очень высоких зданий, в ходе полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с использованием дронов.Впечатляющие виды с высоты птичьего полета — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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