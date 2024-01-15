https://uz.sputniknews.ru/20240115/primorye-privlecheniye-trudovyye-migranty-uzbekistan-42046300.html
Приморский край планирует привлечь рабочих различных специальностей из Узбекистана
Приморский край планирует привлечь рабочих различных специальностей из Узбекистана
Достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве между Агентством по внешней трудовой миграции РУз и министерством строительства Приморского края
2024-01-15T14:55+0500
2024-01-15T14:55+0500
2024-01-15T15:06+0500
трудовые мигранты
узбекистан
россия
генеральное консульство узбекистана
владивосток
приморье
сотрудничество
миграция
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Приморский край планирует привлечь 1 200 рабочих различных специальностей, в том числе из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства РУз во Владивостоке обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции с зампредседателя Правительства Приморского края — министром жилищно-коммунального хозяйства Виталием Блоцким, и. о. министра строительства Алексеем Першиным и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.Российская сторона выразила готовность всемерно поддерживать трудовых мигрантов, приезжающих из Узбекистана в Приморский край, а также уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве в данном направлении."В настоящее время в российском регионе ощущается нехватка 7 тысяч рабочих и на первом этапе планируется привлечь 1 200 рабочих различных специальностей, в том числе из Узбекистана", — говорится в сообщении.В свою очередь дипломаты подняли вопросы социальной, правовой, материальной и духовной поддержки узбекистанцев, работающих за рубежом.Стороны обсудили проект договора по налаживанию взаимодействия между местными строительными компаниями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.Также достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве между Агентством по внешней трудовой миграции РУз и министерством строительства Приморского края.
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узбекистан приморский край сотрудничество миграция меморандум
узбекистан приморский край сотрудничество миграция меморандум
Приморский край планирует привлечь рабочих различных специальностей из Узбекистана
14:55 15.01.2024 (обновлено: 15:06 15.01.2024)
Достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве между Агентством по внешней трудовой миграции РУз и министерством строительства Приморского края.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Приморский край планирует привлечь 1 200 рабочих различных специальностей, в том числе из Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Генерального консульства РУз во Владивостоке обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции с зампредседателя Правительства Приморского края — министром жилищно-коммунального хозяйства Виталием Блоцким, и. о. министра строительства Алексеем Першиным и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.
Российская сторона выразила готовность всемерно поддерживать трудовых мигрантов, приезжающих из Узбекистана в Приморский край, а также уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве в данном направлении.
"В настоящее время в российском регионе ощущается нехватка 7 тысяч рабочих и на первом этапе планируется привлечь 1 200 рабочих различных специальностей, в том числе из Узбекистана", — говорится в сообщении.
В свою очередь дипломаты подняли вопросы социальной, правовой, материальной и духовной поддержки узбекистанцев, работающих за рубежом.
Стороны обсудили проект договора по налаживанию взаимодействия между местными строительными компаниями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.
Также достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве между Агентством по внешней трудовой миграции РУз и министерством строительства Приморского края.