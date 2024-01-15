https://uz.sputniknews.ru/20240115/tayvan-vybory-prezident-mid-uzbekistan-pozitsiya-42048318.html

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая — МИД Узбекистана

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая — МИД Узбекистана

Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими президентскими выборами на Тайване

2024-01-15T17:05+0500

2024-01-15T17:05+0500

2024-01-15T17:37+0500

политика

узбекистан

китай

тайвань

мид узбекистана

выборы президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42046108_39:134:2592:1570_1920x0_80_0_0_5c56e37cf5abfa87876230a71831e3ff.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сообщает МИД Узбекистана.Узбекская сторона внимательно следит за ситуацией, связанной с выборами, прошедшими на Тайване, отметили во внешнеполитическом ведомстве.Также в нем отмечается, что Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. Кроме Узбекистана, этого же принципа придерживаются Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.Напомним, что 13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, набравший 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

узбекистан

тайвань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мид узбекистана тайвань китай территория выборы ситуация