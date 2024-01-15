https://uz.sputniknews.ru/20240115/tayvan-vybory-prezident-mid-uzbekistan-pozitsiya-42048318.html
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая — МИД Узбекистана
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая — МИД Узбекистана
Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими президентскими выборами на Тайване
2024-01-15T17:05+0500
2024-01-15T17:05+0500
2024-01-15T17:37+0500
политика
узбекистан
китай
тайвань
мид узбекистана
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сообщает МИД Узбекистана.Узбекская сторона внимательно следит за ситуацией, связанной с выборами, прошедшими на Тайване, отметили во внешнеполитическом ведомстве.Также в нем отмечается, что Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая. Кроме Узбекистана, этого же принципа придерживаются Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.Напомним, что 13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, набравший 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
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мид узбекистана тайвань китай территория выборы ситуация
мид узбекистана тайвань китай территория выборы ситуация
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая — МИД Узбекистана
17:05 15.01.2024 (обновлено: 17:37 15.01.2024)
Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими президентскими выборами на Тайване.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, сообщает
МИД Узбекистана.
Узбекская сторона внимательно следит за ситуацией, связанной с выборами, прошедшими на Тайване, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Вновь заявляем, что твёрдо поддерживаем принцип "одного Китая" и то, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань – неотъемлемой частью территории Китая", — говорится в сообщении.
Также в нем отмечается, что Узбекистан решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая.
Кроме Узбекистана, этого же принципа придерживаются Россия, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.
Напомним, что 13 января на Тайване состоялись выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, набравший 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.
Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.