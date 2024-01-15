https://uz.sputniknews.ru/20240115/uzbekistan-peregovory-gruzoviki-rossiya-belarus-granitsa-42044452.html
Минтранс РУз ведет переговоры по ситуации с грузовиками на российско-белорусской границе
Минтранс РУз ведет переговоры по ситуации с грузовиками на российско-белорусской границе
С января 2024 года через три пункта пропуска на белорусско-российской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Это также распространяется на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом
2024-01-15T12:44+0500
2024-01-15T12:44+0500
2024-01-15T12:44+0500
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общество
узбекистан
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министерство транспорта республики узбекистан
госграница
грузовик
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ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры по ситуации на российско-белорусской границе, где скопились грузовики из стран СНГ, в том числе из РУз, сообщает пресс-служба Минтранса.В пресс-службе рассказали, что с января 2024 года через пункты пропуска "Красная горка", "Рудня", "Красный камень" на белорусско-российской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Данный порядок также касается водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил, что пропуск через белорусско-российскую границу водителей грузовых фур из третьих государств — членов ЕАЭС (Казахстана, Кыргызстана и Армении), разрешен только на участке "Езерище-Лобок". Также там напомнили, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций или перецепки. "После введения нового порядка на российско-белорусской границе скопились грузовики из третьих стран, в частности, Узбекистана", — говорится в сообщении Минтранса РУз.Данную ситуацию обсуждают на уровне руководства министерств транспорта Узбекистана, Беларуси и РФ, добавили в ведомстве."Руководство министерства транспорта республики Узбекистан ведет переговоры по дипломатическим каналам для поиска решения на уровне правительства с учетом интересов наших национальных перевозчиков", — указано в сообщении.
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узбекистан ситуация грузовики российско-белорусская граница
узбекистан ситуация грузовики российско-белорусская граница
Минтранс РУз ведет переговоры по ситуации с грузовиками на российско-белорусской границе
С января 2024 года через три пункта пропуска на российско-белорусской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Это также распространяется на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik.
Узбекистан ведет переговоры по ситуации на российско-белорусской границе, где скопились грузовики из стран СНГ, в том числе из РУз, сообщает
пресс-служба Минтранса.
В пресс-службе рассказали, что с января 2024 года через пункты пропуска "Красная горка", "Рудня", "Красный камень" на белорусско-российской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Данный порядок также касается водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.
Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил, что пропуск через белорусско-российскую границу водителей грузовых фур из третьих государств — членов ЕАЭС (Казахстана, Кыргызстана и Армении), разрешен только на участке "Езерище-Лобок". Также там напомнили, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций или перецепки.
"После введения нового порядка на российско-белорусской границе скопились грузовики из третьих стран, в частности, Узбекистана", — говорится в сообщении Минтранса РУз.
Данную ситуацию обсуждают на уровне руководства министерств транспорта Узбекистана, Беларуси и РФ, добавили в ведомстве.
"Руководство министерства транспорта республики Узбекистан ведет переговоры по дипломатическим каналам для поиска решения на уровне правительства с учетом интересов наших национальных перевозчиков", — указано в сообщении.