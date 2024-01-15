https://uz.sputniknews.ru/20240115/uzbekistan-peregovory-gruzoviki-rossiya-belarus-granitsa-42044452.html

Минтранс РУз ведет переговоры по ситуации с грузовиками на российско-белорусской границе

Минтранс РУз ведет переговоры по ситуации с грузовиками на российско-белорусской границе

С января 2024 года через три пункта пропуска на белорусско-российской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Это также распространяется на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом

2024-01-15T12:44+0500

2024-01-15T12:44+0500

2024-01-15T12:44+0500

еаэс

общество

узбекистан

россия

беларусь

министерство транспорта республики узбекистан

госграница

грузовик

грузоперевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42043797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_632cddae13e1befc1cd06c793dc10b18.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан ведет переговоры по ситуации на российско-белорусской границе, где скопились грузовики из стран СНГ, в том числе из РУз, сообщает пресс-служба Минтранса.В пресс-службе рассказали, что с января 2024 года через пункты пропуска "Красная горка", "Рудня", "Красный камень" на белорусско-российской границе ограничили проезд для граждан третьих стран. Данный порядок также касается водителей, осуществляющих международные грузоперевозки автомобильным транспортом.Ранее Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил, что пропуск через белорусско-российскую границу водителей грузовых фур из третьих государств — членов ЕАЭС (Казахстана, Кыргызстана и Армении), разрешен только на участке "Езерище-Лобок". Также там напомнили, что таможенным законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места доставки товаров, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций или перецепки. "После введения нового порядка на российско-белорусской границе скопились грузовики из третьих стран, в частности, Узбекистана", — говорится в сообщении Минтранса РУз.Данную ситуацию обсуждают на уровне руководства министерств транспорта Узбекистана, Беларуси и РФ, добавили в ведомстве."Руководство министерства транспорта республики Узбекистан ведет переговоры по дипломатическим каналам для поиска решения на уровне правительства с учетом интересов наших национальных перевозчиков", — указано в сообщении.

узбекистан

россия

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ситуация грузовики российско-белорусская граница