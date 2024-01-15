https://uz.sputniknews.ru/20240115/uzbekistantsy-keshbek-nalogovyy-komitet-kommentariy-42052881.html

Почти 100 % узбекистанцев получают кешбэк в пределах 200 тыс. сумов

Почти 100 % узбекистанцев получают кешбэк в пределах 200 тыс. сумов

В Налоговом комитете республика рассказали почему ввели лимит на получение кешбэка, за какие чеки он не возвращается и как поступают с сомнительными покупателями.

2024-01-15T18:10+0500

2024-01-15T18:10+0500

2024-01-15T18:12+0500

узбекистан

государственный налоговый комитет

покупки

товарный чек

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42053139_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6136b0dc35e6afd57bd864b061e95ffd.jpg

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. С 1 января 2024 года в Узбекистане ограничили ежемесячную сумму кешбэка — теперь возвращается 1 % от суммы покупок, не превышающей 60 базовых расчетных величин. На сегодняшний день с учетом БРВ равной 340 тыс. сумов этот процент составляет 204 тыс."Если проанализировать только ноябрь 2023 года, то 98% узбекистанцев, пользующихся системой кешбэка, собрали максимум 200 тыс. сумов. 2% пользователей присваивали кешбэк, принадлежащий другому лицу, либо субъекты предпринимательской деятельности не выдавали покупателю чек о покупке и регистрировали его сами или через близких родственников. Данную норму ввели в связи с частыми жалобами и обращениями по таким случаям", — рассказал старший инспектор Налогового комитета Анвар Неъматов.За какие чеки с QR-кодом не возвращается кешбэк? Его не начислят в случае, если чек выдали более 10 дней назад, если за чек уже возвращен 1% от стоимости приобретенных товаров (услуг), при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи, а также за чеки физлиц, внесенных в реестр сомнительных покупателей, учет которых ведет Налоговый комитет.Еще одна причина — неверный идентификационный код продукции, указанный в чеке.При этом, как объяснили в ведомстве, сомнительными покупателями становятся те физлица, которые регистрируют чужие чеки, чтобы получить кешбэк без разрешения их владельца.Там также уточнили, что сомнительных покупателей вносят в соответствующий реестр, если на них поступает жалоба о сканировании в мобильном приложении 15 и более чеков с QR-кодом.Кроме того, тот, кто совершил реальную покупку, чек за которую отсканировал другой человек, также вправе обратиться в суд в установленном порядке, объяснили в ведомстве."Если на момент подачи жалобы кешбэк еще не выплачен, то подлинный обладатель чека предоставляет в налоговые органы документы, подтверждающие, что именно он совершил покупку и получил за нее чек с QR-кодом, после чего ему возвращается положенный кешбэк. Если подтвердить данные факты нет возможности, кешбэк возвращается на основании решения суда", — уточнили в Налоговом комитете.Между тем, для того чтобы человека исключили из реестра сомнительных покупателей и вернули ему право получения кешбэка, нужно обратиться вместе с подтверждающими документами по адресу электронной почты org@soliq.uz.В последнее время потребители часто говорят о том, что сталкиваются с ситуацией, когда кешбэк за определенные чеки не подтверждается или же отказывают в его выплате.Узнать по какой именно причине отказали в выплате кешбэка можно из чека с красной меткой, нажав "подробнее". В каких случаях кешбэк находится в процессе подтверждения? Как объяснили в ведомстве, это может быть связано с непредоставленной налоговой декларацией или недочетами в ней. Кроме того, возможно у предпринимателя имеется налоговая задолженность более миллиона сумов."Чтобы узнать причину, по которой не подтверждается кешбэк, нужно выбрать чек с синей меткой, нажать "подробнее" и перейти в категорию "Дополнительная информация". Как только субъект предпринимательства устранит указанные недостатки, кешбэк будет подтвержден автоматически", — уточнили в Налоговом комитете.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы кэшбек получение размер налоговый комитет лимит получение кэшбека сомнительные покупатели