Почти 100 % узбекистанцев получают кешбэк в пределах 200 тыс. сумов
18:10 15.01.2024 (обновлено: 18:12 15.01.2024)
© Sputnik/Abdubakir YunusovФискальный чек, иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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В Налоговом комитете республики корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали почему ввели лимит на получение кешбэка, за какие чеки он не возвращается и как поступают с сомнительными покупателями.
ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. С 1 января 2024 года в Узбекистане ограничили ежемесячную сумму кешбэка — теперь возвращается 1 % от суммы покупок, не превышающей 60 базовых расчетных величин. На сегодняшний день с учетом БРВ равной 340 тыс. сумов этот процент составляет 204 тыс.
© Sputnik/Abdubakir YunusovПриложения SOLIQ UZ
Приложения SOLIQ UZ
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
"Если проанализировать только ноябрь 2023 года, то 98% узбекистанцев, пользующихся системой кешбэка, собрали максимум 200 тыс. сумов. 2% пользователей присваивали кешбэк, принадлежащий другому лицу, либо субъекты предпринимательской деятельности не выдавали покупателю чек о покупке и регистрировали его сами или через близких родственников. Данную норму ввели в связи с частыми жалобами и обращениями по таким случаям", — рассказал старший инспектор Налогового комитета Анвар Неъматов.
За какие чеки с QR-кодом не возвращается кешбэк? Его не начислят в случае, если чек выдали более 10 дней назад, если за чек уже возвращен 1% от стоимости приобретенных товаров (услуг), при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи, а также за чеки физлиц, внесенных в реестр сомнительных покупателей, учет которых ведет Налоговый комитет.
© Sputnik/Abdubakir YunusovПриложения SOLIQ UZ
Приложения SOLIQ UZ
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Еще одна причина — неверный идентификационный код продукции, указанный в чеке.
При этом, как объяснили в ведомстве, сомнительными покупателями становятся те физлица, которые регистрируют чужие чеки, чтобы получить кешбэк без разрешения их владельца.
"Если подлинный обладатель обнаружил, что его чек уже зарегистрирован в мобильном приложении Soliq другим пользователем, он может отказаться от кешбэка в пользу того, кто отсканировал чек или же подать жалобу на это физлицо", — добавили в Налоговом комитете.
Там также уточнили, что сомнительных покупателей вносят в соответствующий реестр, если на них поступает жалоба о сканировании в мобильном приложении 15 и более чеков с QR-кодом.
Кроме того, тот, кто совершил реальную покупку, чек за которую отсканировал другой человек, также вправе обратиться в суд в установленном порядке, объяснили в ведомстве.
"Если на момент подачи жалобы кешбэк еще не выплачен, то подлинный обладатель чека предоставляет в налоговые органы документы, подтверждающие, что именно он совершил покупку и получил за нее чек с QR-кодом, после чего ему возвращается положенный кешбэк. Если подтвердить данные факты нет возможности, кешбэк возвращается на основании решения суда", — уточнили в Налоговом комитете.
Между тем, для того чтобы человека исключили из реестра сомнительных покупателей и вернули ему право получения кешбэка, нужно обратиться вместе с подтверждающими документами по адресу электронной почты org@soliq.uz.
В последнее время потребители часто говорят о том, что сталкиваются с ситуацией, когда кешбэк за определенные чеки не подтверждается или же отказывают в его выплате.
"Для этого нужно зайти в раздел – подтверждено к оплате, и выбрать нужный месяц – откроется перечень всех чеков, зарегистрированных за это время. Чеки с красной меткой означают, что кешбэк отклонен, синего цвета – в процессе подтверждения. Зеленый цвет — подтвержденный кешбэк", — объяснили в Налоговом комитете.
Узнать по какой именно причине отказали в выплате кешбэка можно из чека с красной меткой, нажав "подробнее".
В каких случаях кешбэк находится в процессе подтверждения? Как объяснили в ведомстве, это может быть связано с непредоставленной налоговой декларацией или недочетами в ней. Кроме того, возможно у предпринимателя имеется налоговая задолженность более миллиона сумов.
"Чтобы узнать причину, по которой не подтверждается кешбэк, нужно выбрать чек с синей меткой, нажать "подробнее" и перейти в категорию "Дополнительная информация". Как только субъект предпринимательства устранит указанные недостатки, кешбэк будет подтвержден автоматически", — уточнили в Налоговом комитете.