https://uz.sputniknews.ru/20240116/apelsiny-polza-vrach-rekomendatsii-42059718.html
Что происходит в организме, когда вы едите апельсины
Что происходит в организме, когда вы едите апельсины
Диетолог рассказала о пользе сочных и ароматных оранжевых плодов
2024-01-16T22:02+0500
2024-01-16T22:02+0500
2024-01-16T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
апельсин
сердце
иммунитет
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Апельсины имеют свойство укреплять сосуды и иммунитет, рассказала радио Sputnik главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.По ее словам, в 100 граммах мякоти этого фрукта содержится половина рекомендуемой дневной нормы витамина C.Она также добавила, что этот витамин полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, он помогает стенке сосудов сохранять прочность и эластичность.Кроме того, эксперт рассказала, сколько апельсинов можно употреблять ежедневно, без вреда для здоровья."Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру – не более одного-двух апельсинов в день", – уточнила Стародубова.
https://uz.sputniknews.ru/20240115/gastrit-opasnost-vrach-rekomendatsii-42043030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
организм апельсины употребление польза диетолог
организм апельсины употребление польза диетолог
Что происходит в организме, когда вы едите апельсины
Диетолог рассказала о пользе сочных и ароматных оранжевых плодов.
Апельсины имеют свойство укреплять сосуды и иммунитет, рассказала радио Sputnik
главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, в 100 граммах мякоти этого фрукта содержится половина рекомендуемой дневной нормы витамина C.
"Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года", – напомнила специалист.
Она также добавила, что этот витамин полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, он помогает стенке сосудов сохранять прочность и эластичность.
Кроме того, эксперт рассказала, сколько апельсинов можно употреблять ежедневно, без вреда для здоровья.
"Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру – не более одного-двух апельсинов в день", – уточнила Стародубова.