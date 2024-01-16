https://uz.sputniknews.ru/20240116/apelsiny-polza-vrach-rekomendatsii-42059718.html

Что происходит в организме, когда вы едите апельсины

Что происходит в организме, когда вы едите апельсины

Диетолог рассказала о пользе сочных и ароматных оранжевых плодов

2024-01-16T22:02+0500

2024-01-16T22:02+0500

2024-01-16T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

апельсин

сердце

иммунитет

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Апельсины имеют свойство укреплять сосуды и иммунитет, рассказала радио Sputnik главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.По ее словам, в 100 граммах мякоти этого фрукта содержится половина рекомендуемой дневной нормы витамина C.Она также добавила, что этот витамин полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы, он помогает стенке сосудов сохранять прочность и эластичность.Кроме того, эксперт рассказала, сколько апельсинов можно употреблять ежедневно, без вреда для здоровья."Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру – не более одного-двух апельсинов в день", – уточнила Стародубова.

https://uz.sputniknews.ru/20240115/gastrit-opasnost-vrach-rekomendatsii-42043030.html

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