https://uz.sputniknews.ru/20240115/gastrit-opasnost-vrach-rekomendatsii-42043030.html

Чем страшен гастрит — врач

Чем страшен гастрит — врач

Люди часто принимают за гастрит совершенно иной, относительно легкий недуг

2024-01-15T22:04+0500

2024-01-15T22:04+0500

2024-01-15T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

заболевания

бактерии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42047001_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a3e6446f87c3d2a8112c2ad318694385.jpg

Гастрит – это воспалительный процесс, при котором гибнут основные клетки желудка, он грозит опасными последствиями, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.По его словам, это заболевание нередко принимают за другую патологию."Бывают воспаления, когда какие-то клетки органа погибают, а бывает другой базовый процесс – нарушение работы. Гастрит – это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит. А то, что мы обычно называем гастритом, – это диспепсия, то есть нарушение работы желудка, которое сопровождается тяжестью, вздутием, дискомфортом. Так сложилось, что у нас и то, и другое называют гастритом. А это в корне неправильно", – объяснил Вялов.Он напомнил, что причиной настоящего гастрита, как правило, является бактерия хеликобактер, а следствием разрушения клеток, вызванного этим заболеванием, может стать рак."Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение. У этого процесса есть две опции: кому-то "везет", и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера", – уточнил врач.Избавиться от хеликобактера непросто, но возможно, добавил Вялов.Также он объяснил, с помощью каких анализов можно выявить заражение хеликобактером. В их числе экспресс-тесты – недорогие и быстрые, однако не всегда достоверные. Есть также базовые тесты, которые имеют гораздо большую точность, но они дороже и их хлопотнее сделать. "Если человек никогда раньше не сталкивался с хеликобактером, можно проверить наличие патогена по анализу крови. Также можно использовать анализ кала, потому что хеликобактер размножается и погибает в желудке, и в кале мы можем увидеть либо части этой бактерии, либо ее генетический материал, который ни с чем не спутаешь. Либо во время гастроскопии можно провериться на хеликобактер", – заключил Вялов.

https://uz.sputniknews.ru/20240114/chem-opasny-domashnie-konservy-rasskazal-toksikolog-42035155.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач гастрит опасность