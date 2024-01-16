https://uz.sputniknews.ru/20240116/mirziyoyev-tenevaya-ekonomika-soveschaniye-42061755.html
Мирзиёев: Самый актуальный вопрос на сегодня — теневая экономика
Мирзиёев: Самый актуальный вопрос на сегодня — теневая экономика
Прежде всего это является большим препятствием для деятельности честно работающих предпринимателей
2024-01-16T12:40+0500
2024-01-16T12:40+0500
2024-01-16T12:40+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экономика
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Самый актуальный вопрос сегодня — это теневая экономика, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году, сообщает пресс-секретарь президента.Анализ показывает, что высокий уровень теневого оборота сохраняется в сферах строительства, промышленности и услуг. Таким образом, в тени остаются десятки триллионов сумов.В результате потери ВВП составляют 135 трлн сумов, а бюджета — 30 трлн сумов.Он отметил, что необходимо четко понимать, что теневая экономика, прежде всего, является большим препятствием для деятельности добросовестно работающих предпринимателей.
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мирзиёев теневая экономика препятствие деятельность предприниматели
мирзиёев теневая экономика препятствие деятельность предприниматели
Мирзиёев: Самый актуальный вопрос на сегодня — теневая экономика
Прежде всего это является большим препятствием для деятельности честно работающих предпринимателей.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik.
Самый актуальный вопрос сегодня — это теневая экономика, подчеркнул Шавкат Мирзиёев на совещании по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году, сообщает
пресс-секретарь президента.
Анализ показывает, что высокий уровень теневого оборота сохраняется в сферах строительства, промышленности и услуг. Таким образом, в тени остаются десятки триллионов сумов.
В результате потери ВВП составляют 135 трлн сумов, а бюджета — 30 трлн сумов.
"Например, 41% строительных предприятий указали в своем отчете только одного рабочего. Однако в прошлом году эти предприятия выполнили строительные работы на сумму 4 трлн сумов. Или в 5 тыс. плодоовощных хозяйствах с площадью земли не менее 25 га зарегистрирован 1 официальный работник", — указал Мирзиёев.
Он отметил, что необходимо четко понимать, что теневая экономика, прежде всего, является большим препятствием для деятельности добросовестно работающих предпринимателей.