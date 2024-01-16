https://uz.sputniknews.ru/20240116/tashkent-vozdux-zagryazneniye-minekologiya-otvet-42068024.html

Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии

Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии

В столице Узбекистана наблюдается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. По мнению экспертов, это вызвано как природными, так и антропогенными факторами.

2024-01-16T18:10+0500

2024-01-16T18:10+0500

2024-01-16T18:10+0500

общество

узбекистан

ташкент

экология

вырубка деревьев

загрязнение воздуха

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата рассказали о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как отмечалось, причинами ухудшения качества атмосферного воздуха в столице являются природные и антропогенные факторы. Например, в период действия моратория на вырубку деревьев и кустарников было незаконно вырублено около 49 тыс. деревьев."В результате исследований, проведенных нашими инспекторами, в 2020 году по республике выявлено 46 тыс. случаев вырубки деревьев. В 2023 году зафиксировано 41 тыс. таких случаев. Сюда входит вырубка деревьев, их повреждение, прекращение полива, отсутствие ухода за ними. В 2022 году было вырублено 1 777 ценных деревьев, в 2023 году — 1097. Это значит, что случаи вырубки деревьев сократились на 40-50% по сравнению с 2022 годом", — рассказал начальник отдела Инспекции экологического контроля Хуршид Пиров.В числе причин снижения вырубки деревьев — повышение информированности общественности, а также ответственности за такого рода деяния. Согласно действующему порядку, за вырубку одного дерева ценной породы диаметром 1 метр установлен штраф в размере около 100 млн сумов."По результатам мониторинга, проведенного сотрудниками министерства, около 10 млн саженцев, посаженных в весенний сезон 2023 года и осенний сезон 2022 года, засохли. Из них около 7,5 млн — из-за нехватки воды", — добавил главный специалист Минэкологии Улмас Собиров.Чтобы исправить ситуацию осенью прошлого года посадили 92 млн саженцев (план посадок составлял 85 тыс. 300).Еще одна проблема — проведение строительных работ без предварительного утверждения генеральных планов градостроительства. При этом идет незаконная вырубка деревьев."В последние два года деревья вырубают в основном на территории, где планируется строительство. Более 50% таких случаев наблюдаются Ташкенте. Некоторые субъекты предпринимательства не боятся вырубать деревья, чтобы построить на этом месте жилые дома и другие здания. Грубо говоря, пытаются отделаться небольшим штрафом. Поэтому мы хотим ввести финансовые санкции в отношении юридических лиц: теперь те, кто вырубают деревья, будут дополнительно платить штраф от 100 до 300-кратного размера", — сообщил Пиров.Увеличение количества автотранспортных средств тоже отрицательно сказывается на качестве столичного воздуха."Количество автомобилей в республике в 2021 году составляло 3,14 миллиона единиц, в 2023 году их число увеличилось до 4,5 млн", — рассказал начальник управления Минэкологии Бахром Холходжаев.По его словам, сейчас по Ташкенту передвигаются более 700 тыс. автомобилей. Ежедневно в столицу и из нее въезжают и выезжают от 150 тыс. до 300 тыс. авто. В транспортном потоке перемещаются около 7 тыс. тысяч грузовых автотранспортных средств.Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, становятся причиной загрязнения атмосферного воздуха.Проблему усиливает растущий спрос на энергоресурсы, в частности, углеводороды, в результате чего увеличиваются объемы потребления угля. Так в 2019 году использовали 3,9 млн тонн голубого топлива, в 2022 году его потребление возросло до 5,3 млн тонн, а к концу 2023 года оно достигло 6,7 млн тонн.При этом, сжигание угля приводит не только к загрязнению атмосферного воздуха, но и оказывает негативное воздействие на почву и водные ресурсы."В 2023 году мы проверили 109 предприятий, которые выбросили большое количество загрязняющих веществ в атмосферу и загрязнили сточные воды. Кроме того, ежемесячно проверяются 2 500 предприятий. В результате проверок в 10-15% случаев выявлено несоблюдение установленных норм", — сообщил начальник управления инспекции экологического контроля Хуршид Пиров.В целях снижения негативных последствий Минэкологии предлагает реализовать следующие меры:Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом

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