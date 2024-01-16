Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии
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В столице Узбекистана наблюдается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. По мнению экспертов, это вызвано как природным, так и антропогенным воздействием.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата рассказали о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Как отмечалось, причинами ухудшения качества атмосферного воздуха в столице являются природные и антропогенные факторы. Например, в период действия моратория на вырубку деревьев и кустарников было незаконно вырублено около 49 тыс. деревьев.
"В результате исследований, проведенных нашими инспекторами, в 2020 году по республике выявлено 46 тыс. случаев вырубки деревьев. В 2023 году зафиксировано 41 тыс. таких случаев. Сюда входит вырубка деревьев, их повреждение, прекращение полива, отсутствие ухода за ними. В 2022 году было вырублено 1 777 ценных деревьев, в 2023 году — 1097. Это значит, что случаи вырубки деревьев сократились на 40-50% по сравнению с 2022 годом", — рассказал начальник отдела Инспекции экологического контроля Хуршид Пиров.
В числе причин снижения вырубки деревьев — повышение информированности общественности, а также ответственности за такого рода деяния. Согласно действующему порядку, за вырубку одного дерева ценной породы диаметром 1 метр установлен штраф в размере около 100 млн сумов.
"По результатам мониторинга, проведенного сотрудниками министерства, около 10 млн саженцев, посаженных в весенний сезон 2023 года и осенний сезон 2022 года, засохли. Из них около 7,5 млн — из-за нехватки воды", — добавил главный специалист Минэкологии Улмас Собиров.
Чтобы исправить ситуацию осенью прошлого года посадили 92 млн саженцев (план посадок составлял 85 тыс. 300).
Еще одна проблема — проведение строительных работ без предварительного утверждения генеральных планов градостроительства. При этом идет незаконная вырубка деревьев.
"В последние два года деревья вырубают в основном на территории, где планируется строительство. Более 50% таких случаев наблюдаются Ташкенте. Некоторые субъекты предпринимательства не боятся вырубать деревья, чтобы построить на этом месте жилые дома и другие здания. Грубо говоря, пытаются отделаться небольшим штрафом. Поэтому мы хотим ввести финансовые санкции в отношении юридических лиц: теперь те, кто вырубают деревья, будут дополнительно платить штраф от 100 до 300-кратного размера", — сообщил Пиров.
Увеличение количества автотранспортных средств тоже отрицательно сказывается на качестве столичного воздуха.
"Количество автомобилей в республике в 2021 году составляло 3,14 миллиона единиц, в 2023 году их число увеличилось до 4,5 млн", — рассказал начальник управления Минэкологии Бахром Холходжаев.
По его словам, сейчас по Ташкенту передвигаются более 700 тыс. автомобилей. Ежедневно в столицу и из нее въезжают и выезжают от 150 тыс. до 300 тыс. авто. В транспортном потоке перемещаются около 7 тыс. тысяч грузовых автотранспортных средств.
Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, становятся причиной загрязнения атмосферного воздуха.
Проблему усиливает растущий спрос на энергоресурсы, в частности, углеводороды, в результате чего увеличиваются объемы потребления угля. Так в 2019 году использовали 3,9 млн тонн голубого топлива, в 2022 году его потребление возросло до 5,3 млн тонн, а к концу 2023 года оно достигло 6,7 млн тонн.
При этом, сжигание угля приводит не только к загрязнению атмосферного воздуха, но и оказывает негативное воздействие на почву и водные ресурсы.
"В 2023 году мы проверили 109 предприятий, которые выбросили большое количество загрязняющих веществ в атмосферу и загрязнили сточные воды. Кроме того, ежемесячно проверяются 2 500 предприятий. В результате проверок в 10-15% случаев выявлено несоблюдение установленных норм", — сообщил начальник управления инспекции экологического контроля Хуршид Пиров.
В целях снижения негативных последствий Минэкологии предлагает реализовать следующие меры:
запретить использование топлива категории ниже Евро-4, включая бензин АИ-80;
ограничить движение грузовых авто массой более 3,5 и 12 тонн в часы пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00) на территории Ташкента в целях уменьшения заторов на дорогах и обеспечения безопасности движения;
запретить передвижение всех видов автотранспортных средств, выпущенных до 2010 года;
предоставить льготы и субсидии при покупке современных автотранспортных средств, в том числе электромобилей;
ввести в качестве эксперимента правила вождения автомобилей в "четные" и "нечетные" дни, чтобы оптимизировать автомобильное движение и уменьшить пробки на автомагистралях;
организовать на центральных улицах зоны, свободные от автотранспорта;
перевести общественный транспорт на электроэнергию, газ и другие альтернативные виды топлива;
строже контролировать соблюдение моратория на строительство всех видов объектов (кроме объектов социального и государственного значения);
запретить промышленное использование угля в близких к столице районах;
создать внутри Ташкента искусственные водоемы, а вокруг него высадить "зеленый" пояс;
запретить использовать мазут, как резервное топливо на ТЭЦ;
установить табло и мониторы, которые будут отображать индикаторы качества воздуха на базе данных со специальных станций.