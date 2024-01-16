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https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-narastit-dobychu-uglya-42057849.html
Узбекистан нарастит добычу угля
Узбекистан нарастит добычу угля
Причина — рост потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности
2024-01-16T11:37+0500
2024-01-16T12:37+0500
экономика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инвестиции
добыча угля
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость наращивания объема добычи угля на 22% с учетом потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности, сообщает пресс-служба президента.Главе республики представили презентацию о проделанной работе в области геологии и планах на перспективу.В последнее время на эту сферу ежегодно направляли 1 трлн сумов, создавая необходимые условия для ее развития. В результате проведена разведка 31 тыс. кв. км новых участков.Вместе с тем отмечалось, что в сфере много неиспользованных возможностей. Месторождения и масштаб их разработки могут быть расширены.Мирзиёев определил меры, которые необходимо реализовать в ближайшей и долгосрочной перспективе, подчеркнув важность стратегического планирования и опережающего развития в сфере.Речь шла об увеличении объема геологоразведочных работ, эффективной эксплуатации выявленных запасов, переработке отходов обогащения на основе передового опыта.Президент Узбекистана поставил задачи по дальнейшему привлечению иностранных технологий и инвестиций в сферу с тем, чтобы повысить эффективность геологоразведки и добычи.
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узбекистан наращивание добыча угля рост потребностей населения социальная сфера отрасли промышленности
узбекистан наращивание добыча угля рост потребностей населения социальная сфера отрасли промышленности

Узбекистан нарастит добычу угля

11:37 16.01.2024 (обновлено: 12:37 16.01.2024)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУгольный разрез. Архивное фото
Угольный разрез. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Причина — рост потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев указал на необходимость наращивания объема добычи угля на 22% с учетом потребностей населения, социальной сферы и отраслей промышленности, сообщает пресс-служба президента.
Главе республики представили презентацию о проделанной работе в области геологии и планах на перспективу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаДоложено о результатах и планах в сфере геологии.
Доложено о результатах и планах в сфере геологии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
Доложено о результатах и планах в сфере геологии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В последнее время на эту сферу ежегодно направляли 1 трлн сумов, создавая необходимые условия для ее развития. В результате проведена разведка 31 тыс. кв. км новых участков.
"Сегодня в отрасли реализуются инвестиционные проекты на сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечалось, что в сфере много неиспользованных возможностей. Месторождения и масштаб их разработки могут быть расширены.
Мирзиёев определил меры, которые необходимо реализовать в ближайшей и долгосрочной перспективе, подчеркнув важность стратегического планирования и опережающего развития в сфере.
Речь шла об увеличении объема геологоразведочных работ, эффективной эксплуатации выявленных запасов, переработке отходов обогащения на основе передового опыта.
Президент Узбекистана поставил задачи по дальнейшему привлечению иностранных технологий и инвестиций в сферу с тем, чтобы повысить эффективность геологоразведки и добычи.
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