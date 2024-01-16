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https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-reyting-predprinimateli-mirziyoyev-42055889.html
В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей
В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей
Он будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Предпринимателей разделят на 4 категории, для обладателей высокого рейтинга предусмотрен ряд льгот
2024-01-16T09:34+0500
2024-01-16T10:37+0500
предприниматели
рейтинг
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят рейтинг устойчивости предпринимателей. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную этому нововведению, сообщает пресс-служба президента.О его важности глава республики говорил в ходе открытого диалога с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.Для предпринимателей с высоким рейтингом отменят все налоговые проверки, сумму налога на добавленную стоимость возвратят за одни сутки, а переплату по другим видам налогов – в течение трех дней. Также создадут возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.Срок оплаты стоимости государственного имущества и земельных участков, приобретенных на аукционе, продлят с 3 до 5 лет. При единовременном внесении первоначального взноса в размере не менее 15% годовые проценты на оставшуюся сумму начислять не будут.Важно, что теперь работу предпринимателей будут оценивать не налоговые органы, а электронная система. В дальнейшем субсидии, льготы и преференции будут предоставлять исходя из рейтинга, что станет хорошим стимулом для представителей деловой среды.Вместе с тем, речь шла об адресной работе с предпринимателями с низким рейтингом, оказании им содействия в активизации и восстановлении деятельности.Кроме того, этот рейтинг позволит предпринимателям получать достоверную информацию о своих партнерах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции. Это послужит сокращению "теневой" экономики.Президент РУз отметил, что необходимо тщательно проработать систему, обеспечить ее эффективность и объективность."На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства", — сказал Мирзиёев.Платформу “Рейтинг устойчивости предпринимателей” запустят к 1 марта. Торгово-промышленная палата проведет комплексную работу с предпринимателями по разъяснению возможностей рейтинга. Организуют прозрачную систему выделения субсидий, льгот и преференций.В Узбекистане в Год поддержки молодежи и бизнеса в процессе обеспечения занятости 5 млн человек для предпринимателей создадут еще больше возможностей. На это планируют направить 83 трлн сумов и $275 млн кредитов и субсидий.
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узбекистан рейтинг устойчивости предпринимателей категории льготы
узбекистан рейтинг устойчивости предпринимателей категории льготы

В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

09:34 16.01.2024 (обновлено: 10:37 16.01.2024)
© Unsplash / Helloquence Работа за компьютером.
Работа за компьютером. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
© Unsplash / Helloquence
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Он будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Предпринимателей разделят на 4 категории, для обладателей высокого рейтинга предусмотрен ряд льгот.
ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят рейтинг устойчивости предпринимателей. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную этому нововведению, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
О его важности глава республики говорил в ходе открытого диалога с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.

"Рейтинг предусматривает разделение предпринимателей на 4 категории по 23 критериям, таким как продолжительность деятельности, уровень рентабельности, платежная дисциплина, участие в обеспечении занятости населения и размер заработной платы. Рейтинг будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Каждый предприниматель сможет узнать свою позицию и оценку в режиме реального времени", — говорится в сообщении.

Для предпринимателей с высоким рейтингом отменят все налоговые проверки, сумму налога на добавленную стоимость возвратят за одни сутки, а переплату по другим видам налогов – в течение трех дней. Также создадут возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.
Срок оплаты стоимости государственного имущества и земельных участков, приобретенных на аукционе, продлят с 3 до 5 лет. При единовременном внесении первоначального взноса в размере не менее 15% годовые проценты на оставшуюся сумму начислять не будут.
Важно, что теперь работу предпринимателей будут оценивать не налоговые органы, а электронная система. В дальнейшем субсидии, льготы и преференции будут предоставлять исходя из рейтинга, что станет хорошим стимулом для представителей деловой среды.
Вместе с тем, речь шла об адресной работе с предпринимателями с низким рейтингом, оказании им содействия в активизации и восстановлении деятельности.
Кроме того, этот рейтинг позволит предпринимателям получать достоверную информацию о своих партнерах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции. Это послужит сокращению "теневой" экономики.
Президент РУз отметил, что необходимо тщательно проработать систему, обеспечить ее эффективность и объективность.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о внедрении рейтинга устойчивости предпринимателей.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства", — сказал Мирзиёев.
Платформу “Рейтинг устойчивости предпринимателей” запустят к 1 марта. Торгово-промышленная палата проведет комплексную работу с предпринимателями по разъяснению возможностей рейтинга. Организуют прозрачную систему выделения субсидий, льгот и преференций.
В Узбекистане в Год поддержки молодежи и бизнеса в процессе обеспечения занятости 5 млн человек для предпринимателей создадут еще больше возможностей. На это планируют направить 83 трлн сумов и $275 млн кредитов и субсидий.
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