https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-reyting-predprinimateli-mirziyoyev-42055889.html

В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

В Узбекистане появится рейтинг устойчивости предпринимателей

Он будет формироваться на основе данных налоговых, юстиционных и судебных органов. Предпринимателей разделят на 4 категории, для обладателей высокого рейтинга предусмотрен ряд льгот

2024-01-16T09:34+0500

2024-01-16T09:34+0500

2024-01-16T10:37+0500

предприниматели

рейтинг

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Узбекистане внедрят рейтинг устойчивости предпринимателей. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию, посвященную этому нововведению, сообщает пресс-служба президента.О его важности глава республики говорил в ходе открытого диалога с предпринимателями, затем были разработаны критерии и принципы данного рейтинга.Для предпринимателей с высоким рейтингом отменят все налоговые проверки, сумму налога на добавленную стоимость возвратят за одни сутки, а переплату по другим видам налогов – в течение трех дней. Также создадут возможность взаимозачета таможенными и налоговыми органами НДС при импорте и реализации товаров.Срок оплаты стоимости государственного имущества и земельных участков, приобретенных на аукционе, продлят с 3 до 5 лет. При единовременном внесении первоначального взноса в размере не менее 15% годовые проценты на оставшуюся сумму начислять не будут.Важно, что теперь работу предпринимателей будут оценивать не налоговые органы, а электронная система. В дальнейшем субсидии, льготы и преференции будут предоставлять исходя из рейтинга, что станет хорошим стимулом для представителей деловой среды.Вместе с тем, речь шла об адресной работе с предпринимателями с низким рейтингом, оказании им содействия в активизации и восстановлении деятельности.Кроме того, этот рейтинг позволит предпринимателям получать достоверную информацию о своих партнерах, предупреждая о риске сомнительных сделок и недобросовестной конкуренции. Это послужит сокращению "теневой" экономики.Президент РУз отметил, что необходимо тщательно проработать систему, обеспечить ее эффективность и объективность."На основе предложений предпринимателей мы улучшаем условия для бизнеса. Недавним постановлением отменили 16 лицензий и 34 вида отчетности. Класс предпринимателей становится ведущей силой в обществе, и молодежь ориентируется на них. Теперь через этот рейтинг необходимо стимулировать среди предпринимателей законопослушность, дисциплинированность и инициативность. В реализации и обеспечении эффективности рейтинга важная роль должна принадлежать Общественному совету по поддержке предпринимательства", — сказал Мирзиёев.Платформу “Рейтинг устойчивости предпринимателей” запустят к 1 марта. Торгово-промышленная палата проведет комплексную работу с предпринимателями по разъяснению возможностей рейтинга. Организуют прозрачную систему выделения субсидий, льгот и преференций.В Узбекистане в Год поддержки молодежи и бизнеса в процессе обеспечения занятости 5 млн человек для предпринимателей создадут еще больше возможностей. На это планируют направить 83 трлн сумов и $275 млн кредитов и субсидий.

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узбекистан рейтинг устойчивости предпринимателей категории льготы