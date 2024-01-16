https://uz.sputniknews.ru/20240116/uzbekistan-rossiya-sertifikaty-gmp-lekarstva-42058076.html

Узбекистан и Россия готовятся к взаимному признанию сертификатов GMP на лекарства

Узбекистан и Россия готовятся к взаимному признанию сертификатов GMP на лекарства

С целью оценки подходов к GMP-сертификации организуют совместные проверки на предприятиях фармотрасли в обеих странах.

2024-01-16T15:53+0500

2024-01-16T15:53+0500

2024-01-16T15:53+0500

узбекистан

россия

общество

лекарства

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Узбекистан и Россия проводят работу по взаимному признанию сертификатов GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика) на производимые лекарственные препараты. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли республики Севара Туляганова. "Ведется ряд работ по налаживанию взаимного признания сертификатов GMP, предъявленных компетентными органами республики Узбекистан и Российской Федерации", — рассказала она. По ее словам, между Агентством и Департаментом развития фармацевтической и медицинской промышленности России утверждена дорожная карта в "целях облегчения процесса регистрации на территории Российской Федерации лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями".Документ предусматривает проведение совместных проверок на предприятиях фармотрасли в обеих странах с целью оценки подходов к GMP-сертификации. В конце прошлого года такие проверки прошли на ООО "РАДИКС" в Ташкенте, а также на предприятии "Герофарм" в Москве, которое производит препараты инсулина. Кроме того, организованы дистанционные аудиты систем качества фармацевтических инспекторатов обеих стран. Для справки: GMP (англ. Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика) — это система, обеспечивающая постоянный контроль фармпродукции в соответствии со стандартами качества. Она позволяет свести к минимуму риски, которые невозможно устранить, тестируя конечный продукт: неожиданное загрязнение готовых лекарств, неправильные этикетки на упаковках, недостаточное или слишком большое количество активного вещества.

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