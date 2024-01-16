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СВО: новогодняя стратегия России — уничтожение натовского прокси-ВПК на Украине

СВО: новогодняя стратегия России — уничтожение натовского прокси-ВПК на Украине

ВС РФ в начале 2024 года реализуют новую стратегию доминирования на украинском ТВД –массированными ударами гиперзвуковыми, баллистическими и крылатыми ракетами, а также БПЛА на всю глубину оперативного тыла противника, с приоритетным поражением предприятий ВПК.

2024-01-16T10:36+0500

2024-01-16T10:36+0500

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Именно такой удар нанесла Россия утром 13 января по украинским предприятиям, производящим порох, беспилотники и снаряды калибров 155, 152, 125 мм. Все назначенные объекты поражены.Минобороны РФ в январе ежедневно сообщает о массированных ударах по промышленной базе ВСУ. Они ведутся на огромной территории – от Харькова до Киева и Львова, доказывая Западу, что количество высокоточного (гиперзвукового) оружия у России растет, и на Украине совершенно невозможно создать защищенную зону для комфортного формирования прокси-ВПК.Только в одном российском ударе 8 января американский журнал Time насчитал 122 ракеты и десятки БПЛА. Это значит, что натовский план восстановления украинской военной промышленности, приведения ее к западным стандартам объективно неосуществим – ни за год, ни за десять лет, и ни за какие деньги. Стратеги альянса ошибаются стратегически. Технологическое исчерпание ресурсов ВСУ становится все более очевидным.Киевский режим практически полностью зависит от внешних поставок оружия, боеприпасов, и зарубежного сервисного обслуживания (ремонта) западных систем. Руководство НАТО (Вашингтон) считает это временным решением, однако Россия ни при каких обстоятельствах (даже в случае прекращения конфликта) никогда не позволит сделать из Украины некое подобие милитаризованного Израиля – с подземными комплексами ВПК, большой армией и маленькой ядерной бомбой. В один прекрасный день арсеналы Пентагона и НАТО окончательно опустеют, и тогда украинская армия либо поднимет белый флаг, либо навсегда "отступит" на территорию Польши и Румынии.Судьба киевского режима уже сегодня на Западе никого не волнует – своя рубашка ближе к телу, а Красное море и Тайваньский пролив гораздо горячее моря Черного.Украинская ночь "гегемона"Старший научный сотрудник одного из крупных американских фондов Дару Массикот отмечает в Financial Times, что "комбинированные атаки со стороны русских становятся все более сложными". Якобы российские войска сначала применяют "медленно летящие беспилотники, потом дозвуковые крылатые ракеты, а затем и баллистические ракеты", в итоге поражаются все цели, включая украинские военные заводы. Где пытаются наладить производство и сборку боеприпасов и техники стандартов НАТО. Попутно уничтожаются поставленные Западом средства ПВО. Поэтому перспективы присутствия Пентагона и альянса на Украине выглядят неважно.И все же, в начале января Агентство закупок НАТО решило поддержать коалицию союзников (Германию, Нидерланды, Румынию, Испанию) в приобретении до 1000 новых (очень дорогих) ракет для ЗРК Patriot для усиления европейской ПВО. Заключен контракт на сумму $5,5 млрд, которым можно было найти лучшее применение в гуманитарной сфере. Однако "правила игры" диктует Вашингтон.На совете НАТО-Украина 10 января обсуждали возможности усиления изрядно истощенных ПВО и ВВС украинской армии. В Киеве заговорили даже о подготовке трех аэродромов для приема истребителей F-16 – во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Есть вероятность, что десятки подержанных F-16 и сотни новых ракет Patriot "по инерции" окажутся на Украине, и все же не помогут ей. Не случайно верноподданный Америки германский канцлер Олаф Шольц 8 января тревожно призвал всех европейских союзников предоставить киевскому режиму больше военной помощи, и обещал удвоить вклад ФРГ – до 8 млрд евро в 2024 году. С важной оговоркой: "Одного этого недостаточно для гарантий безопасности Украины в долгосрочной перспективе".Издание Politiko констатировало: "Запад устал от подхода "столько, сколько потребуется". И неспособность (нежелание) Сената США принять пакет помощи Украине (на $61 млрд) включает "принцип домино". Пришло время для новой стратегии, ведь "победа России нанесет такой удар по авторитету Запада, что затмит последствия поражения в Афганистане". Громкие слова, оторванные от реальности мантры о "стратегическом поражении России" всем уже изрядно надоели. Вашингтон больше не верит в победу ВСУ и НАТО, и дистанцируется от украинского ТВД.Запад видит значительное усиление российской армии — на фоне почти двух лет СВО и "парада санкций", — и осознает неизбежность потери киевским режимом новых территорий, разделения Украины на части. Так, объявленный журналом The American Conservative "вечер Америки" трансформируется в украинскую ночь "гегемона".Трезвомыслящие американцы все чаще задают своему правительству неудобные вопросы: "Зарубежных военных баз у США больше, чем у любой другой страны. Наши войны после 11 сентября (2001 года) унесли жизни 4,5 млн человек и привели к перемещению до 60 млн человек. Зачем?". Новая эпоха прокси-войн выглядит столь же дорогостоящей и бессмысленной.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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