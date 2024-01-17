https://uz.sputniknews.ru/20240117/davleniye-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-42076863.html
Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач
Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач
Гипертония, является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести инвалидности и даже к летальному исходу.
2024-01-17T22:03+0500
2024-01-17T22:03+0500
2024-01-17T22:03+0500
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мнение эксперта
врач
здоровье
гипертония
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За своим артериальным давлением должны следить все, но в большей степени это важно для беременных, пациентов с сахарным диабетом или хроническими почечными заболеваниями, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.По его словам, свое рабочее давление должны знать все люди — с юного возраста до преклонных лет.Также он отметил, что врачи рекомендуют обязательно знать свою норму давления беременным, а также людям, страдающим сахарным диабетом любого типа или хроническими почечными заболеваниями – у них этот параметр не должен превышать 130\80 мм ртутного столба.Врач напомнил, что факторы, способствующие подъему давления, широко известны. В их числе метеоклиматические колебания (перепады атмосферной температуры, осадки, порывы ветра), нервные переживания, недосыпания, последствия приема алкоголя и избыток соленой пищи в рационе.Устойчивое высокое артериальное давление или гипертония является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести к инвалидности и даже к смерти, резюмировал специалист. Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог
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врач артериальное давление гипертония фактор риска сердечно-сосудистые заболевания инвалидность летальный исход
врач артериальное давление гипертония фактор риска сердечно-сосудистые заболевания инвалидность летальный исход
Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач
Гипертония является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести к инвалидности и даже к летальному исходу.
За своим артериальным давлением должны следить все, но в большей степени это важно для беременных, пациентов с сахарным диабетом или хроническими почечными заболеваниями, рассказал радио Sputnik
доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.
По его словам, свое рабочее давление должны знать все люди — с юного возраста до преклонных лет.
"Измерить его очень просто – достаточно зайти в любую аптеку, тонометры есть во многих из них. Если показатели будут достигать или превышать 140\90 мм ртутного столба, то контролировать его необходимо постоянно. Придется купить индивидуальный сфигмоманометр (тонометр) и проводить самостоятельные измерения этого важного физиологического показателя при любом недомогании", — объяснил Катюхин.
Также он отметил, что врачи рекомендуют обязательно знать свою норму давления беременным, а также людям, страдающим сахарным диабетом любого типа или хроническими почечными заболеваниями – у них этот параметр не должен превышать 130\80 мм ртутного столба.
Врач напомнил, что факторы, способствующие подъему давления, широко известны. В их числе метеоклиматические колебания (перепады атмосферной температуры, осадки, порывы ветра), нервные переживания, недосыпания, последствия приема алкоголя и избыток соленой пищи в рационе.
Устойчивое высокое артериальное давление или гипертония является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести к инвалидности и даже к смерти, резюмировал специалист.