https://uz.sputniknews.ru/20240117/davleniye-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-42076863.html

Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач

Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач

Гипертония, является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести инвалидности и даже к летальному исходу.

2024-01-17T22:03+0500

2024-01-17T22:03+0500

2024-01-17T22:03+0500

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врач

здоровье

гипертония

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За своим артериальным давлением должны следить все, но в большей степени это важно для беременных, пациентов с сахарным диабетом или хроническими почечными заболеваниями, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.По его словам, свое рабочее давление должны знать все люди — с юного возраста до преклонных лет.Также он отметил, что врачи рекомендуют обязательно знать свою норму давления беременным, а также людям, страдающим сахарным диабетом любого типа или хроническими почечными заболеваниями – у них этот параметр не должен превышать 130\80 мм ртутного столба.Врач напомнил, что факторы, способствующие подъему давления, широко известны. В их числе метеоклиматические колебания (перепады атмосферной температуры, осадки, порывы ветра), нервные переживания, недосыпания, последствия приема алкоголя и избыток соленой пищи в рационе.Устойчивое высокое артериальное давление или гипертония является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести к инвалидности и даже к смерти, резюмировал специалист. Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог

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