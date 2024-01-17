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https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistantsy-trudoustroystvo-za-rubejom-orgnabor-42073056.html
Сколько узбекистанцев трудоустроят за рубежом в рамках оргнабора
Сколько узбекистанцев трудоустроят за рубежом в рамках оргнабора
Глава республики отметил важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.
2024-01-17T11:50+0500
2024-01-17T11:50+0500
миграция
трудовая миграция
оргнабор
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тыс. граждан страны для трудоустройства за рубежом за счет организованного набора, сообщил пресс-секретарь президента.Такую задачу глава РУз поставил в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году.Президент РУз отметил, что деятельность учреждений профессионального образования, включенных в систему занятости, находится не на должном уровне. Большинство соотечественников, работающих за рубежом, заняты на тяжелой, низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. Несмотря на то, что соглашения с развитыми странами Европы и Азии предусматривали оргнабор 150 000 рабочих, было отправлено лишь 9 000, указано в сообщении.В этой связи отмечена важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.Оргнабор узбекистанцев на работу в РФ вырос на 9,5%
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узбекистанцы оргнабор трудоустройство за рубежом работа система внешней трудовой миграции
узбекистанцы оргнабор трудоустройство за рубежом работа система внешней трудовой миграции

Сколько узбекистанцев трудоустроят за рубежом в рамках оргнабора

11:50 17.01.2024
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Глава республики отметил важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тыс. граждан страны для трудоустройства за рубежом за счет организованного набора, сообщил пресс-секретарь президента.
Такую задачу глава РУз поставил в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году.
"Министерству занятости и сокращения бедности поручено устранить недостатки в создании рабочих мест и профессиональной подготовке населения, обучить 100 тысяч работников профессии и языку, а после в организованном порядке направить их на работу в зарубежные страны", — говорится в сообщении.
Президент РУз отметил, что деятельность учреждений профессионального образования, включенных в систему занятости, находится не на должном уровне. Большинство соотечественников, работающих за рубежом, заняты на тяжелой, низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.
Несмотря на то, что соглашения с развитыми странами Европы и Азии предусматривали оргнабор 150 000 рабочих, было отправлено лишь 9 000, указано в сообщении.
В этой связи отмечена важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.
Оргнабор узбекистанцев на работу в РФ вырос на 9,5%
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