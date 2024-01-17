https://uz.sputniknews.ru/20240117/uzbekistantsy-trudoustroystvo-za-rubejom-orgnabor-42073056.html

Сколько узбекистанцев трудоустроят за рубежом в рамках оргнабора

Сколько узбекистанцев трудоустроят за рубежом в рамках оргнабора

Глава республики отметил важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.

2024-01-17T11:50+0500

2024-01-17T11:50+0500

2024-01-17T11:50+0500

миграция

трудовая миграция

оргнабор

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиеев поручил организовать подготовку около 100 тыс. граждан страны для трудоустройства за рубежом за счет организованного набора, сообщил пресс-секретарь президента.Такую задачу глава РУз поставил в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам обеспечения макроэкономической стабильности и экономического развития в 2024 году.Президент РУз отметил, что деятельность учреждений профессионального образования, включенных в систему занятости, находится не на должном уровне. Большинство соотечественников, работающих за рубежом, заняты на тяжелой, низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе. Несмотря на то, что соглашения с развитыми странами Европы и Азии предусматривали оргнабор 150 000 рабочих, было отправлено лишь 9 000, указано в сообщении.В этой связи отмечена важность правильной организации работы в системе внешней трудовой миграции.Оргнабор узбекистанцев на работу в РФ вырос на 9,5%

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