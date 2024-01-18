https://uz.sputniknews.ru/20240118/mirziyoyev-turizm-prezentatsiya-2024-42089551.html

Что изменится в туристической отрасли Узбекистана в 2024 году

Что изменится в туристической отрасли Узбекистана в 2024 году

Глава республики одобрил предложения по увеличению турпотока и расширению внутреннего туризма

2024-01-18T11:40+0500

2024-01-18T11:40+0500

2024-01-18T12:47+0500

туризм

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

льготы

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по дальнейшему развитию туризма в республике, сообщает пресс-служба президента.В частности, предусмотрено создание круглосуточных туристических центров с ресторанами, кафе, оздоровительными заведениями и бассейнами в 12 наиболее привлекательных для туристов районах и городах Узбекистана.В ряде курортных зон, а также в развлекательных комплексах будут организованы магазины международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков."В курортных зонах "Заамин", "Чимган", "Амирсай" и других, а также в развлекательных комплексах будут организованы магазины международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков. Для этого планируется на срок до 1 января 2027 года снизить ставку налога на землю и имущество с предпринимателей, действующих в туристических центрах, на 90%, а до 1 марта 2026 года – освободить от таможенной пошлины оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий", — говорится в сообщении.Кроме того, начиная с этого года начнется реализация программы "Еще один день в Узбекистане". Она предусматривает создание "республиканских туристических колец", соединяющих туристические объекты областей, и "региональных туристических колец" между районами и городами. Комитет по туризму будет вести Единый реестр туристических маршрутов.Также презентация включает следующие предложения:Шавкат Мирзиёев одобрил предложения по увеличению турпотока и расширению внутреннего туризма и дал поручения по дальнейшему развитию экотуризма, а также созданию необходимых условий для путешествий лиц с инвалидностью.

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