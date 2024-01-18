Что изменится в туристической отрасли Узбекистана в 2024 году
11:40 18.01.2024 (обновлено: 12:47 18.01.2024)
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на территории мавзолея Тамерлана (Гур-Эмир) в Самарканде.
© Sputnik / Сергей Пятаков/
Подписаться
Глава республики одобрил предложения по увеличению турпотока и расширению внутреннего туризма.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию по дальнейшему развитию туризма в республике, сообщает пресс-служба президента.
В частности, предусмотрено создание круглосуточных туристических центров с ресторанами, кафе, оздоровительными заведениями и бассейнами в 12 наиболее привлекательных для туристов районах и городах Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
В ряде курортных зон, а также в развлекательных комплексах будут организованы магазины международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков.
"В курортных зонах "Заамин", "Чимган", "Амирсай" и других, а также в развлекательных комплексах будут организованы магазины международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков. Для этого планируется на срок до 1 января 2027 года снизить ставку налога на землю и имущество с предпринимателей, действующих в туристических центрах, на 90%, а до 1 марта 2026 года – освободить от таможенной пошлины оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий", — говорится в сообщении.
Кроме того, начиная с этого года начнется реализация программы "Еще один день в Узбекистане". Она предусматривает создание "республиканских туристических колец", соединяющих туристические объекты областей, и "региональных туристических колец" между районами и городами. Комитет по туризму будет вести Единый реестр туристических маршрутов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
"Намечена реализация программы "Путешествие в каждый сезон". В ее рамках будут реализованы мероприятия по продвижению экологического, экстремального, медицинского и оздоровительного туризма весной и осенью, водного и курортного летом, экстремального и горнолыжного зимой. К открытию туристических сезонов будут проводиться фестивали", — указано в сообщении.
Также презентация включает следующие предложения:
проведение раз в два года в мае Международной недели моды "Шелковые ткани Узбекистана" с призовым фондом в $2 млн;
организация за рубежом института "посланников туризма" Комитета по туризму в целях продвижения турпотенциала республики;
меры по поддержке ремесленников, развитию медицинского туризма, внедрению международного опыта в туристическое образование;
выделение льготных кредитов на строительство кемпингов, юрт, экодомов и хостелов, бассейнов в гостиницах;
освобождение от уплаты таможенных пошлин на 2 года оборудования и инвентаря для гостиниц и торговых комплексов, бассейнов и аквапарков в целях поддержки предпринимателей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по увеличению потока иностранных туристов и расширению внутреннего туризма.
Шавкат Мирзиёев одобрил предложения по увеличению турпотока и расширению внутреннего туризма и дал поручения по дальнейшему развитию экотуризма, а также созданию необходимых условий для путешествий лиц с инвалидностью.