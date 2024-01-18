https://uz.sputniknews.ru/20240118/nurimbetov-lebedev-telefonnyy-razgovor-42087224.html

Замглавы МИД Узбекистана и Генсек СНГ обсудили реализацию достигнутых договоренностей

Замглавы МИД Узбекистана и Генсек СНГ обсудили реализацию достигнутых договоренностей

Речь шла об итогах саммита СНГ, прошедшего в Бишкеке в октябре 2023 года, а также инициативах, озвученных на нем президентом Узбекистана

2024-01-18T09:36+0500

2024-01-18T09:36+0500

2024-01-18T11:03+0500

узбекистан

мид узбекистана

россия

снг

сергей лебедев

политика

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Узбекистана Рахматуллы Нуримбетова с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД РУз."Собеседники обсудили ход реализации достигнутых договоренностей по итогам прошлогоднего саммита СНГ (г. Бишкек, 13 октября 2023г.)", — говорится в сообщении.Отдельное внимание они уделили вопросам практической имплементации инициатив Шавката Мирзиёева, выдвинутых в рамках организации и охватывающих широкие сферы многостороннего сотрудничества.Напомним, что президент Узбекистана в своем выступлении на саммите СНГ в Бишкеке выдвинул ряд инициатив. Он особо отметил важность задействования уникальной платформы СНГ для совместной оценки потенциальных возможностей и принятия скоординированных мер. В этом контексте Мирзиёев предложил организовать конференцию ведущих аналитических центров и экспертов стран СНГ для выработки новой долгосрочной многосторонней повестки. Вместе с тем он подчеркнул необходимость формирования на просторах СНГ полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, предложив для этого пересмотреть положения соответствующего договора. Он также выступил за разработку мер по стимулированию товарооборота и взаимных инвестиций.Еще одна инициатива касалась подготовки обновленной программы сотрудничества в области продовольственной безопасности и агропромышленной кооперации. В числе тем, затронутых лидером Узбекистана, были также активизация межрегионального сотрудничества, развитие взаимодействия в области транспорта, экологии, молодежной политики, образования и культуры.Как инициативы Шавката Мирзиёева могут укрепить экономику СНГ — эксперты

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