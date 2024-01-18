https://uz.sputniknews.ru/20240118/rossiya-uzbekistan-monorels-predlojeniye-42098969.html

Узбекистан рассматривает предложение России по строительству монорельса

Узбекистан рассматривает предложение России по строительству монорельса

В его основе — технология подъема объекта с помощью магнитного поля.

2024-01-18T16:37+0500

2024-01-18T16:37+0500

2024-01-18T16:37+0500

узбекистан

казахстан

россия

экономика

общественный транспорт

москва

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ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистан получил предложение по созданию монорельсовых транспортных систем на магнитной подушке, сообщает РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в "Роскосмос").Аналогичное предложение направлено в Казахстан.В период 2024-2027 годов проведут модернизацию московского монорельса, работающего сейчас в экскурсионном режиме.Вместо двух составов на трассе будут работать пять-шесть, впоследствии их заменят беспилотные поезда нового поколения на магнитной подушке, а число составов дойдет до десяти. Также под них модернизируют и адаптируют системы диспетчерского управления. После завершения всех запланированных работ Московская монорельсовая транспортная система станет универсальной и ее можно будет тиражировать в любом регионе.Преимуществами монорельса перед другим общественным транспортом в корпорации назвали меньшее энергопотребление по сравнению с мировыми аналогами, низкие показатели по шумности и экологичность.Для справки: монорельс — это вид эстакадного транспорта, где подвеска выполнена нетрадиционным способом, то есть без двух несущих рельсов.

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