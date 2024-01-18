Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240118/uzbekistan-risovodstvo-rost-spros-filippini-vodosberejenie-42098503.html
Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение
Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение
В 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса в год. К 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Специалисты прогнозируют рост спроса, который к 2030 году увеличится почти на 400 тыс. тонн.
2024-01-18T18:46+0500
2024-01-18T18:46+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
рис
рисовое поле
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42103556_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_3844d7288f4b5e40c38da31410f16931.jpg
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В настоящее время среди основных продуктов питания в Узбекистане рис занимает 3-е место. Спрос растет и необходимо удовлетворить потребности населения страны в 36,5 млн человек, исходя из годовой средней нормы 9,8 кг на душу населения, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минсельхозе.Специалисты ведомства отмечают, что рост населения в республике и развитие туризма с каждым годом увеличивают спрос на эту культуру. Если в 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса, то к 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Спрос вырос на 122% и потребность в рисе будет только расти, а к 2030 году увеличится еще почти на 400 тыс. тонн.В настоящее время рис возделывают во всех регионах республики, кроме Самаркандской и Кашкадарьинской областей. С прошлого года этот список пополнил Каракалпакстан, некогда являвшийся одним из лидеров по выращиванию риса в стране.Он также добавил, что в 2022 году из-за нехватки воды в Каракалпакстане на 12,6 тыс. га рисовых полей не удалось вырастить запланированные 50 тыс. тонн урожая. Это стало причиной увеличения импорта этого вида злака.В целях удовлетворения спроса населения на рис, в связи с ежегодным уменьшением количества воды в нижнем бассейне Амударьи, рисовые поля постепенно расширяют. В настоящее время в Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях их поэтапно увеличивают до 25-30 тыс. га, где рис выращивают как повторную культуру.Технология выращивания рисовой культуры предполагает большие объемы воды. Как указано в открытых источниках, например, для выращивания злаков всего для 2 кусочков хлеба нужно 100 литров воды. А на выращивание 1 кг риса уже требуется 4 000 литров.Учитывая, что в результате изменения климата только за последние три года объемы водных ресурсов Узбекистана сократились на 20%, а также то, что глава республики объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды ,вопросы применения водосберегающих технологий в процессе выращивания риса выходят на первый план.В этом году особое внимание будет уделено выращиванию устойчивых, скороспелых и очень ранних сортов риса. С этой целью налажено сотрудничество с передовыми странами-производителями риса.В частности, из Международного научно-исследовательского института риса, который находится на Филиппинах завезли 520 образцов сортов риса, в том числе 100 солеустойчивых, 199 засухоустойчивых, 193 скороспелых сорта и еще других 26 видов, соответствующих международным стандартам. В настоящее время они проходят первичные экспериментальные испытания в Ташкентской, Хорезмской и Наманганской областях.Также в рамках сотрудничества с корейскими коллегами, в Андижанской области провели эксперименты по посеву риса на основных и второстепенных полях рассадным способом и сбору урожая два раза в год. В результате на основе данной технологии выращивания риса при 2-кратном рассадном способе достигли снижения расхода воды на 40-45%.В текущем году передовые и водосберегающие технологии получат дальнейшее развитие, ученые планируют продолжить научные исследования и внедрить новые технологии. По предварительной оценке, под урожай 2024 года в республике запланирована посадка риса в общей сложности на 115 тыс. га земель, из которых 48,3 тыс. га приходятся на основные площади, а на 66,7 тыс. га рис будет посажен в качестве повторной культуры методом рассады (это даст возможность сэкономить 35-40% водных ресурсов). Всего с этих площадей планируют собрать до 600 тыс. тонн урожая.Сегодня наиболее популярными сортами риса в Узбекистане считаются — “Лазурный”, “Искандар”, “Мустакиллик”, “Девзира”, “Нукус”, “Садаф”, “Тантана”, “Тарона” и др.
https://uz.sputniknews.ru/20231025/jitel-urgencha-uje-polveka-torguet-risom-40342894.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42103556_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f81173c60cecb2b6153dd53979815f78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан рис рисоводство сельское хозяйство 2023 2024 2030 филиппины водосбережение ресурсосберегающие технологии
узбекистан рис рисоводство сельское хозяйство 2023 2024 2030 филиппины водосбережение ресурсосберегающие технологии

Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение

18:46 18.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРисовое поле
Рисовое поле - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Эксклюзив
В 2013 году республике было необходимо 294 тыс. тонн риса. К 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Специалисты прогнозируют рост спроса, который к 2030 году увеличится почти на 400 тыс. тонн.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В настоящее время среди основных продуктов питания в Узбекистане рис занимает 3-е место. Спрос растет и необходимо удовлетворить потребности населения страны в 36,5 млн человек, исходя из годовой средней нормы 9,8 кг на душу населения, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минсельхозе.
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКолосья риса
Федеральный научный центр риса в Краснодаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2024
Колосья риса
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Специалисты ведомства отмечают, что рост населения в республике и развитие туризма с каждым годом увеличивают спрос на эту культуру. Если в 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса, то к 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Спрос вырос на 122% и потребность в рисе будет только расти, а к 2030 году увеличится еще почти на 400 тыс. тонн.
В настоящее время рис возделывают во всех регионах республики, кроме Самаркандской и Кашкадарьинской областей. С прошлого года этот список пополнил Каракалпакстан, некогда являвшийся одним из лидеров по выращиванию риса в стране.

“Доля Каракалпакстана в выращивании риса на протяжении последних 10 лет была очень велика. Однако объемы производства из года в год сокращаются. Причина тому — нехватка воды. В 2019 году рисом здесь было засажено 35 000 га, в 2020 — 26 400 га, в 2021 — 26 100 га, в 2022 — 20 000 га, а в 2023 году всего 6 800 га”, — рассказал заместитель главы департамента Минсельхоза Жамшид Абдузухуров.

Он также добавил, что в 2022 году из-за нехватки воды в Каракалпакстане на 12,6 тыс. га рисовых полей не удалось вырастить запланированные 50 тыс. тонн урожая. Это стало причиной увеличения импорта этого вида злака.
© SputnikРис в Узбекистане: выращивание и спрос
Рис в Узбекистане: выращивание и спрос - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2024
Рис в Узбекистане: выращивание и спрос
© Sputnik
В целях удовлетворения спроса населения на рис, в связи с ежегодным уменьшением количества воды в нижнем бассейне Амударьи, рисовые поля постепенно расширяют. В настоящее время в Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях их поэтапно увеличивают до 25-30 тыс. га, где рис выращивают как повторную культуру.

“В республике ведется работа не только по увеличению посевных площадей, но и по повышению урожайности, улучшению качества, использованию водосберегающих технологий, широкому использованию научных достижений и международного опыта. В частности, в 2023 году по республике был возделан рис на 141 тыс. га, это на 35 тыс. га больше, чем в предшествующем году”, — отметил специалист.

Технология выращивания рисовой культуры предполагает большие объемы воды. Как указано в открытых источниках, например, для выращивания злаков всего для 2 кусочков хлеба нужно 100 литров воды. А на выращивание 1 кг риса уже требуется 4 000 литров.
Учитывая, что в результате изменения климата только за последние три года объемы водных ресурсов Узбекистана сократились на 20%, а также то, что глава республики объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды ,вопросы применения водосберегающих технологий в процессе выращивания риса выходят на первый план.

“У нас в отрасли большое внимание уделяется использованию ресурсо- и водосберегающих технологий. Так, на 16 тыс. га (51%) основных посевных площадей использовалась технология лазерного выравнивания рисовых полей, это позволяет сократить время орошения. При засевании 15,6 тыс. га (49%) применялись современные сеялки. На 29,5 тыс. га ( 27%) рисовая культура была посажена в качестве повторной культуры. В результате было сэкономлено 310 млн кубометров воды и снижен расход порядка 6 тыс. тонн семенного материала”, — пояснил Абдузухуров.

В этом году особое внимание будет уделено выращиванию устойчивых, скороспелых и очень ранних сортов риса. С этой целью налажено сотрудничество с передовыми странами-производителями риса.
В частности, из Международного научно-исследовательского института риса, который находится на Филиппинах завезли 520 образцов сортов риса, в том числе 100 солеустойчивых, 199 засухоустойчивых, 193 скороспелых сорта и еще других 26 видов, соответствующих международным стандартам. В настоящее время они проходят первичные экспериментальные испытания в Ташкентской, Хорезмской и Наманганской областях.
Также в рамках сотрудничества с корейскими коллегами, в Андижанской области провели эксперименты по посеву риса на основных и второстепенных полях рассадным способом и сбору урожая два раза в год. В результате на основе данной технологии выращивания риса при 2-кратном рассадном способе достигли снижения расхода воды на 40-45%.
В текущем году передовые и водосберегающие технологии получат дальнейшее развитие, ученые планируют продолжить научные исследования и внедрить новые технологии.
По предварительной оценке, под урожай 2024 года в республике запланирована посадка риса в общей сложности на 115 тыс. га земель, из которых 48,3 тыс. га приходятся на основные площади, а на 66,7 тыс. га рис будет посажен в качестве повторной культуры методом рассады (это даст возможность сэкономить 35-40% водных ресурсов). Всего с этих площадей планируют собрать до 600 тыс. тонн урожая.
Сегодня наиболее популярными сортами риса в Узбекистане считаются — “Лазурный”, “Искандар”, “Мустакиллик”, “Девзира”, “Нукус”, “Садаф”, “Тантана”, “Тарона” и др.
Для информации:

Сорт риса “Лазурный”, который в народе называют “Лазер”, получен путем скрещивания лучших районированных сортов. Он широко известен за пределами Узбекистана. Он один из самых популярных сортов риса для приготовления узбекского плова. Его производство в промышленных масштабах еще в советское время наладил Николай Ким — рисовод, Герой Социалистического Труда. На селекцию ушло два года. Отобранные элитные семена отправили на Кубу. Через полгода опять в Узбекистан, потом опять на Кубу и вновь на родину. Задача селекционеров была — создать сорт, не уступающий сорту “Девзира”, устойчивый к болезням.

РазвернутьСвернуть
Житель Ургенча уже полвека торгует рисом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
Житель Ургенча уже полвека торгует рисом
25 октября 2023, 21:29
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0