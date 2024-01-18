Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В настоящее время среди основных продуктов питания в Узбекистане рис занимает 3-е место. Спрос растет и необходимо удовлетворить потребности населения страны в 36,5 млн человек, исходя из годовой средней нормы 9,8 кг на душу населения, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минсельхозе.Специалисты ведомства отмечают, что рост населения в республике и развитие туризма с каждым годом увеличивают спрос на эту культуру. Если в 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса, то к 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Спрос вырос на 122% и потребность в рисе будет только расти, а к 2030 году увеличится еще почти на 400 тыс. тонн.В настоящее время рис возделывают во всех регионах республики, кроме Самаркандской и Кашкадарьинской областей. С прошлого года этот список пополнил Каракалпакстан, некогда являвшийся одним из лидеров по выращиванию риса в стране.Он также добавил, что в 2022 году из-за нехватки воды в Каракалпакстане на 12,6 тыс. га рисовых полей не удалось вырастить запланированные 50 тыс. тонн урожая. Это стало причиной увеличения импорта этого вида злака.В целях удовлетворения спроса населения на рис, в связи с ежегодным уменьшением количества воды в нижнем бассейне Амударьи, рисовые поля постепенно расширяют. В настоящее время в Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях их поэтапно увеличивают до 25-30 тыс. га, где рис выращивают как повторную культуру.Технология выращивания рисовой культуры предполагает большие объемы воды. Как указано в открытых источниках, например, для выращивания злаков всего для 2 кусочков хлеба нужно 100 литров воды. А на выращивание 1 кг риса уже требуется 4 000 литров.Учитывая, что в результате изменения климата только за последние три года объемы водных ресурсов Узбекистана сократились на 20%, а также то, что глава республики объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды ,вопросы применения водосберегающих технологий в процессе выращивания риса выходят на первый план.В этом году особое внимание будет уделено выращиванию устойчивых, скороспелых и очень ранних сортов риса. С этой целью налажено сотрудничество с передовыми странами-производителями риса.В частности, из Международного научно-исследовательского института риса, который находится на Филиппинах завезли 520 образцов сортов риса, в том числе 100 солеустойчивых, 199 засухоустойчивых, 193 скороспелых сорта и еще других 26 видов, соответствующих международным стандартам. В настоящее время они проходят первичные экспериментальные испытания в Ташкентской, Хорезмской и Наманганской областях.Также в рамках сотрудничества с корейскими коллегами, в Андижанской области провели эксперименты по посеву риса на основных и второстепенных полях рассадным способом и сбору урожая два раза в год. В результате на основе данной технологии выращивания риса при 2-кратном рассадном способе достигли снижения расхода воды на 40-45%.В текущем году передовые и водосберегающие технологии получат дальнейшее развитие, ученые планируют продолжить научные исследования и внедрить новые технологии. По предварительной оценке, под урожай 2024 года в республике запланирована посадка риса в общей сложности на 115 тыс. га земель, из которых 48,3 тыс. га приходятся на основные площади, а на 66,7 тыс. га рис будет посажен в качестве повторной культуры методом рассады (это даст возможность сэкономить 35-40% водных ресурсов). Всего с этих площадей планируют собрать до 600 тыс. тонн урожая.Сегодня наиболее популярными сортами риса в Узбекистане считаются — “Лазурный”, “Искандар”, “Мустакиллик”, “Девзира”, “Нукус”, “Садаф”, “Тантана”, “Тарона” и др.
В 2013 году республике было необходимо 294 тыс. тонн риса. К 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Специалисты прогнозируют рост спроса, который к 2030 году увеличится почти на 400 тыс. тонн.
ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В настоящее время среди основных продуктов питания в Узбекистане рис занимает 3-е место. Спрос растет и необходимо удовлетворить потребности населения страны в 36,5 млн человек, исходя из годовой средней нормы 9,8 кг на душу населения, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минсельхозе.
Специалисты ведомства отмечают, что рост населения в республике и развитие туризма с каждым годом увеличивают спрос на эту культуру. Если в 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса, то к 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Спрос вырос на 122% и потребность в рисе будет только расти, а к 2030 году увеличится еще почти на 400 тыс. тонн.
В настоящее время рис возделывают во всех регионах республики, кроме Самаркандской и Кашкадарьинской областей. С прошлого года этот список пополнил Каракалпакстан, некогда являвшийся одним из лидеров по выращиванию риса в стране.
“Доля Каракалпакстана в выращивании риса на протяжении последних 10 лет была очень велика. Однако объемы производства из года в год сокращаются. Причина тому — нехватка воды. В 2019 году рисом здесь было засажено 35 000 га, в 2020 — 26 400 га, в 2021 — 26 100 га, в 2022 — 20 000 га, а в 2023 году всего 6 800 га”, — рассказал заместитель главы департамента Минсельхоза Жамшид Абдузухуров.
Он также добавил, что в 2022 году из-за нехватки воды в Каракалпакстане на 12,6 тыс. га рисовых полей не удалось вырастить запланированные 50 тыс. тонн урожая. Это стало причиной увеличения импорта этого вида злака.
В целях удовлетворения спроса населения на рис, в связи с ежегодным уменьшением количества воды в нижнем бассейне Амударьи, рисовые поля постепенно расширяют. В настоящее время в Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях их поэтапно увеличивают до 25-30 тыс. га, где рис выращивают как повторную культуру.
“В республике ведется работа не только по увеличению посевных площадей, но и по повышению урожайности, улучшению качества, использованию водосберегающих технологий, широкому использованию научных достижений и международного опыта. В частности, в 2023 году по республике был возделан рис на 141 тыс. га, это на 35 тыс. га больше, чем в предшествующем году”, — отметил специалист.
Технология выращивания рисовой культуры предполагает большие объемы воды. Как указано в открытых источниках, например, для выращивания злаков всего для 2 кусочков хлеба нужно 100 литров воды. А на выращивание 1 кг риса уже требуется 4 000 литров.
Учитывая, что в результате изменения климата только за последние три года объемы водных ресурсов Узбекистана сократились на 20%, а также то, что глава республики объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды ,вопросы применения водосберегающих технологий в процессе выращивания риса выходят на первый план.
“У нас в отрасли большое внимание уделяется использованию ресурсо- и водосберегающих технологий. Так, на 16 тыс. га (51%) основных посевных площадей использовалась технология лазерного выравнивания рисовых полей, это позволяет сократить время орошения. При засевании 15,6 тыс. га (49%) применялись современные сеялки. На 29,5 тыс. га ( 27%) рисовая культура была посажена в качестве повторной культуры. В результате было сэкономлено 310 млн кубометров воды и снижен расход порядка 6 тыс. тонн семенного материала”, — пояснил Абдузухуров.
В этом году особое внимание будет уделено выращиванию устойчивых, скороспелых и очень ранних сортов риса. С этой целью налажено сотрудничество с передовыми странами-производителями риса.
В частности, из Международного научно-исследовательского института риса, который находится на Филиппинах завезли 520 образцов сортов риса, в том числе 100 солеустойчивых, 199 засухоустойчивых, 193 скороспелых сорта и еще других 26 видов, соответствующих международным стандартам. В настоящее время они проходят первичные экспериментальные испытания в Ташкентской, Хорезмской и Наманганской областях.
Также в рамках сотрудничества с корейскими коллегами, в Андижанской области провели эксперименты по посеву риса на основных и второстепенных полях рассадным способом и сбору урожая два раза в год. В результате на основе данной технологии выращивания риса при 2-кратном рассадном способе достигли снижения расхода воды на 40-45%.
В текущем году передовые и водосберегающие технологии получат дальнейшее развитие, ученые планируют продолжить научные исследования и внедрить новые технологии.
По предварительной оценке, под урожай 2024 года в республике запланирована посадка риса в общей сложности на 115 тыс. га земель, из которых 48,3 тыс. га приходятся на основные площади, а на 66,7 тыс. га рис будет посажен в качестве повторной культуры методом рассады (это даст возможность сэкономить 35-40% водных ресурсов). Всего с этих площадей планируют собрать до 600 тыс. тонн урожая.
Сегодня наиболее популярными сортами риса в Узбекистане считаются — “Лазурный”, “Искандар”, “Мустакиллик”, “Девзира”, “Нукус”, “Садаф”, “Тантана”, “Тарона” и др.
Для информации:
Сорт риса “Лазурный”, который в народе называют “Лазер”, получен путем скрещивания лучших районированных сортов. Он широко известен за пределами Узбекистана. Он один из самых популярных сортов риса для приготовления узбекского плова. Его производство в промышленных масштабах еще в советское время наладил Николай Ким — рисовод, Герой Социалистического Труда. На селекцию ушло два года. Отобранные элитные семена отправили на Кубу. Через полгода опять в Узбекистан, потом опять на Кубу и вновь на родину. Задача селекционеров была — создать сорт, не уступающий сорту “Девзира”, устойчивый к болезням.