https://uz.sputniknews.ru/20240118/uzbekistan-risovodstvo-rost-spros-filippini-vodosberejenie-42098503.html

Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение

Рисоводство в Узбекистане: растущий спрос, рис из Филиппин и водосбережение

В 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса в год. К 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Специалисты прогнозируют рост спроса, который к 2030 году увеличится почти на 400 тыс. тонн.

2024-01-18T18:46+0500

2024-01-18T18:46+0500

2024-01-18T18:46+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

рис

рисовое поле

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/12/42103556_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_3844d7288f4b5e40c38da31410f16931.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В настоящее время среди основных продуктов питания в Узбекистане рис занимает 3-е место. Спрос растет и необходимо удовлетворить потребности населения страны в 36,5 млн человек, исходя из годовой средней нормы 9,8 кг на душу населения, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в Минсельхозе.Специалисты ведомства отмечают, что рост населения в республике и развитие туризма с каждым годом увеличивают спрос на эту культуру. Если в 2013 году стране было необходимо 294 тыс. тонн риса, то к 2024 году уже требуется 358 тыс. тонн. Спрос вырос на 122% и потребность в рисе будет только расти, а к 2030 году увеличится еще почти на 400 тыс. тонн.В настоящее время рис возделывают во всех регионах республики, кроме Самаркандской и Кашкадарьинской областей. С прошлого года этот список пополнил Каракалпакстан, некогда являвшийся одним из лидеров по выращиванию риса в стране.Он также добавил, что в 2022 году из-за нехватки воды в Каракалпакстане на 12,6 тыс. га рисовых полей не удалось вырастить запланированные 50 тыс. тонн урожая. Это стало причиной увеличения импорта этого вида злака.В целях удовлетворения спроса населения на рис, в связи с ежегодным уменьшением количества воды в нижнем бассейне Амударьи, рисовые поля постепенно расширяют. В настоящее время в Сырдарьинской, Ташкентской, Ферганской, Наманганской и Андижанской областях их поэтапно увеличивают до 25-30 тыс. га, где рис выращивают как повторную культуру.Технология выращивания рисовой культуры предполагает большие объемы воды. Как указано в открытых источниках, например, для выращивания злаков всего для 2 кусочков хлеба нужно 100 литров воды. А на выращивание 1 кг риса уже требуется 4 000 литров.Учитывая, что в результате изменения климата только за последние три года объемы водных ресурсов Узбекистана сократились на 20%, а также то, что глава республики объявил 2024 год периодом перехода на чрезвычайный режим работы по экономии воды ,вопросы применения водосберегающих технологий в процессе выращивания риса выходят на первый план.В этом году особое внимание будет уделено выращиванию устойчивых, скороспелых и очень ранних сортов риса. С этой целью налажено сотрудничество с передовыми странами-производителями риса.В частности, из Международного научно-исследовательского института риса, который находится на Филиппинах завезли 520 образцов сортов риса, в том числе 100 солеустойчивых, 199 засухоустойчивых, 193 скороспелых сорта и еще других 26 видов, соответствующих международным стандартам. В настоящее время они проходят первичные экспериментальные испытания в Ташкентской, Хорезмской и Наманганской областях.Также в рамках сотрудничества с корейскими коллегами, в Андижанской области провели эксперименты по посеву риса на основных и второстепенных полях рассадным способом и сбору урожая два раза в год. В результате на основе данной технологии выращивания риса при 2-кратном рассадном способе достигли снижения расхода воды на 40-45%.В текущем году передовые и водосберегающие технологии получат дальнейшее развитие, ученые планируют продолжить научные исследования и внедрить новые технологии. По предварительной оценке, под урожай 2024 года в республике запланирована посадка риса в общей сложности на 115 тыс. га земель, из которых 48,3 тыс. га приходятся на основные площади, а на 66,7 тыс. га рис будет посажен в качестве повторной культуры методом рассады (это даст возможность сэкономить 35-40% водных ресурсов). Всего с этих площадей планируют собрать до 600 тыс. тонн урожая.Сегодня наиболее популярными сортами риса в Узбекистане считаются — “Лазурный”, “Искандар”, “Мустакиллик”, “Девзира”, “Нукус”, “Садаф”, “Тантана”, “Тарона” и др.

https://uz.sputniknews.ru/20231025/jitel-urgencha-uje-polveka-torguet-risom-40342894.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан рис рисоводство сельское хозяйство 2023 2024 2030 филиппины водосбережение ресурсосберегающие технологии