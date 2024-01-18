https://uz.sputniknews.ru/20240118/xrap-opasnost-vrach-rekomendatsii-42105362.html
Чем опасен храп — врач
Чем опасен храп — врач
Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, сигнализируют о том, что мозг человека получает недостаточно кислорода
2024-01-18T22:07+0500
2024-01-18T22:07+0500
2024-01-18T22:07+0500
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здоровье
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Из-за чего возникает храп, как он сказывается на здоровье и что делать, чтобы от него избавиться, рассказал радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Он напомнил, что проблема храпа знакома многим, и она связана не только с дискомфортом, который испытывают близкие храпящего. По словам специалиста, громкие хриплые звуки, которые человек издает во время сна, свидетельствуют, что его мозг получает недостаточно кислорода."Храп – это совершенно ужасная история. Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает. Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – объяснил Зайцев.Также специалист рассказал о причинах храпа.Также он дал совет, как решить проблему храпа: для этого нужно обращаться не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу.В заключение он добавил, что порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным.
https://uz.sputniknews.ru/20240117/davleniye-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-42076863.html
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храп опасность врач сигнал мозг недостаточность кислорода
храп опасность врач сигнал мозг недостаточность кислорода
Чем опасен храп — врач
Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, сигнализируют о том, что мозг человека получает недостаточно кислорода.
Из-за чего возникает храп, как он сказывается на здоровье и что делать, чтобы от него избавиться, рассказал радио Sputnik
лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Он напомнил, что проблема храпа знакома многим, и она связана не только с дискомфортом, который испытывают близкие храпящего. По словам специалиста, громкие хриплые звуки, которые человек издает во время сна, свидетельствуют, что его мозг получает недостаточно кислорода.
"Храп – это совершенно ужасная история. Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает. Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – объяснил Зайцев.
Также специалист рассказал о причинах храпа.
"Человек может храпеть либо из-за отека слизистой оболочки полости носа, либо из-за разрастания носовых раковин. Также причиной хронического храпа может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни, например, вечерние переедания. Эпизодически храп может возникать при остром или аллергическом рините, то есть при насморке. Это разовая история, когда слизистая носоглотки отекает и воспаляется", – объяснил Зайцев.
Также он дал совет, как решить проблему храпа: для этого нужно обращаться не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу.
"Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует – искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь", — рассказал специалист.
В заключение он добавил, что порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным.