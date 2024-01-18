https://uz.sputniknews.ru/20240118/xrap-opasnost-vrach-rekomendatsii-42105362.html

Чем опасен храп — врач

Чем опасен храп — врач

Громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, сигнализируют о том, что мозг человека получает недостаточно кислорода

2024-01-18T22:07+0500

2024-01-18T22:07+0500

2024-01-18T22:07+0500

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сон

здоровье

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Из-за чего возникает храп, как он сказывается на здоровье и что делать, чтобы от него избавиться, рассказал радио Sputnik лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.Он напомнил, что проблема храпа знакома многим, и она связана не только с дискомфортом, который испытывают близкие храпящего. По словам специалиста, громкие хриплые звуки, которые человек издает во время сна, свидетельствуют, что его мозг получает недостаточно кислорода."Храп – это совершенно ужасная история. Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает. Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – объяснил Зайцев.Также специалист рассказал о причинах храпа.Также он дал совет, как решить проблему храпа: для этого нужно обращаться не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу.В заключение он добавил, что порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным.

https://uz.sputniknews.ru/20240117/davleniye-zabolevaniya-vrach-rekomendatsii-42076863.html

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