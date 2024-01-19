https://uz.sputniknews.ru/20240119/eaeu-promyshlennost-proizvodstvo-rost-2023-42113425.html

Рост промышленного производства в ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года составил 3,8%

Рост промышленного производства в ЕАЭС за 11 месяцев 2023 года составил 3,8%

Департамент статистики ЕЭК представил ежемесячный аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза за январь – ноябрь 2023 года.

2024-01-19T13:40+0500

2024-01-19T13:40+0500

2024-01-19T13:40+0500

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Рост промышленного производства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - ноябре 2023 года составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в материалах, опубликованных на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Наибольшего роста промпроизводства достигла Беларусь — 7,9%. Самый низкий показатель у Кыргызстана — 1,8%.В Армении рост промышленного производства составил 2,1%, в России — 3,6%, в Казахстане — 4,3%.При этом на долю РФ в данном периоде приходилось 87,6% общего объема промпроизводства ЕАЭС, на долю Казахстана — 7,1%, Беларуси — 4,4%, Армении — 0,5% и Кыргызстана — 0,4%.ВВП Союза в отчетный период вырос на 3,3%. По росту этого показателя лидирует Армения — 9,3%, в Казахстане он составил - 4,7%, в Кыргызстане — 4,2%, в Беларуси — 3,6%, а в России — 3%.В январе – ноябре 2023 года грузооборот всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС составил 5,6 трлн тоннокилометров. За этот период он увеличился в Кыргызстане (+8,6%) и Казахстане (+3,1%).Пассажирооборот государств-членов ЕАЭС за 11 месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 12,9%, составив 561,9 млрд пассажирокилометров.Показатели пассажирооборота в Армении (+72,1%), России (+13%), Казахстане (+11,2%), Кыргызстане (+8,6%) и Беларуси (+8,4%).Уровень зарегистрированной безработицы по ЕАЭС составил 0,9% численности рабочей силы.

https://uz.sputniknews.ru/20240118/lavrov-press-konfrentsiya-yevraziya-integratsiya-42097132.html

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еаэс, промышленность, производство, еэк, безработица, грузоперевозки, экономика