https://uz.sputniknews.ru/20240119/eks-razvedchik-ssha-mneniye-pobeda-rossii-svo-42117654.html

Россия одержит победу в СВО в 2024 году — экс-разведчик США

Россия одержит победу в СВО в 2024 году — экс-разведчик США

Аналитик подчеркнул, что победу РФ обеспечивает храбрость российских солдат, которые отражали атаки ВСУ в ходе контрнаступления.

2024-01-19T17:00+0500

2024-01-19T17:00+0500

2024-01-19T17:34+0500

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер высказал уверенность, что специальная военная операция завершится победой России уже в 2024 году, сообщает РИА Новости.Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его словам, конфликт "завершится победой России"."Условия для победы складываются, я уверен, что это произойдет в этом году", — считает Риттер.Аналитик подчеркнул, что победу России обеспечивает "храбрость российских солдат, которые отражали атаки украинских сил" в ходе контрнаступления. Риттер не сомневается, что "Украина уже проиграла", отмечая, что это конфликт не просто между Россией и Украиной.Также экс-разведчик США указал, что Запад использует Украину, чтобы ослабить Россию, но Киев "прожигает свои военные запасы и с каждым днем становится все слабее", а ВПК России, напротив, набирает обороты.Напомним, что Владимир Путин, говоря о специальной военной операции в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят, что это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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