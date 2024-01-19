https://uz.sputniknews.ru/20240119/mirziyoyev-gosvizit-kitay-2024-42110066.html
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом
В Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч
2024-01-19T10:34+0500
2024-01-19T10:34+0500
2024-01-19T10:45+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
китай
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28225962_0:53:3066:1778_1920x0_80_0_0_699fb1fd723447762e494dc3ed24d1d5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.Глава Узбекистана также побывает в одном из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/10/28225962_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_5b1a6aad39c6e7b82502fbe80eb40042.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев китай государственный визит пекин переговоры двусторонние встречи
мирзиёев китай государственный визит пекин переговоры двусторонние встречи
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом
10:34 19.01.2024 (обновлено: 10:45 19.01.2024)
В Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января посетит эту страну с государственным визитом, сообщает
пресс-служба президента.
"В соответствии с программой пребывания в городе Пекине состоятся переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.
В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.
Глава Узбекистана также побывает в одном из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.