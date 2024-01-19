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https://uz.sputniknews.ru/20240119/mirziyoyev-gosvizit-kitay-2024-42110066.html
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом
В Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч
2024-01-19T10:34+0500
2024-01-19T10:45+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.Глава Узбекистана также побывает в одном из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
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мирзиёев китай государственный визит пекин переговоры двусторонние встречи
мирзиёев китай государственный визит пекин переговоры двусторонние встречи

Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом

10:34 19.01.2024 (обновлено: 10:45 19.01.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.

"В соответствии с программой пребывания в городе Пекине состоятся переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч", — говорится в сообщении.

В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.
Глава Узбекистана также побывает в одном из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
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