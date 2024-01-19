https://uz.sputniknews.ru/20240119/mirziyoyev-gosvizit-kitay-2024-42110066.html

Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом

В Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч

2024-01-19T10:34+0500

2024-01-19T10:34+0500

2024-01-19T10:45+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января посетит эту страну с государственным визитом, сообщает пресс-служба президента.В повестке дня — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.Глава Узбекистана также побывает в одном из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

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