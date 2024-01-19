https://uz.sputniknews.ru/20240119/sedina-molodoy-vozrast-vosstanovleniye-42112993.html

Трихолог: Возможно ли восстановить цвет волос при ранней седине

Трихолог: Возможно ли восстановить цвет волос при ранней седине

Врач рассказала почему седеют волосы у молодых людей и есть ли способ повернуть вспять этот процесс

2024-01-19T22:04+0500

2024-01-19T22:04+0500

2024-01-19T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

врач

волосы

витамины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/13/42113617_0:41:3071:1768_1920x0_80_0_0_3b5cd21668e96623dcb29fdc3481eda3.jpg

Ранней сединой считается потеря цвета волос у человека моложе 25 лет. Врач-трихолог Юлия Нагайцева перечислила радио Sputnik несколько основных причин таких изменений.По ее словам, ранняя седина может быть связана с дефицитом определенных веществ в рационе, а также со стрессом или генетической предрасположенностью. Также специалист уточнила, что ближе к 30 годам седые волосы или даже целые пряди могут появляться уже под влиянием физиологических изменений в организме."Ранняя седина – это изменение цвета волос до 25 лет. Как правило, если она появилась, то надо исключать дефициты: к ее возникновению может привести дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Еще есть генетический фактор, его мы тоже рассматриваем, если у родственников рано появлялась седина. Также может повлиять стрессовый фактор", – отметила Нагайцева.При этом, если с генетикой ничего не поделаешь, то дефициты тех или иных веществ в организме можно восполнить, добавила врач."Вернуть волосам цвет при появлении ранней седины можно, но только в самом начале. Если вы заметили, что появились первые седые волосы, то надо идти к врачу. Если он выявит дефициты, то при быстрой коррекции ситуации какой-то процент волос может вернуть цвет", — отметила трихолог. Исходя из своего практического опыта, Ногайцева рассказала, что по большей части пациенты обращаются через спустя какое-то время, когда уже поздно, хотя данная проблема требует оперативных действий.

https://uz.sputniknews.ru/20240118/xrap-opasnost-vrach-rekomendatsii-42105362.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трихолог ранняя седина цвет волос восстановление