https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-senat-zakon-samorospusk-42115186.html
Сенат Узбекистана одобрил поправки о праве парламента на самороспуск
Сенат Узбекистана одобрил поправки о праве парламента на самороспуск
Цель — реализация норм Конституции в новой редакции, а также приведение в соответствие с ней действующего законодательства.
2024-01-19T14:45+0500
2024-01-19T14:45+0500
2024-01-19T14:46+0500
узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
новый закон
заседание
парламент
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса РУз в ходе 49 пленарного заседания одобрил закон, которым вводится полномочие самороспуска Законодательной палаты и Сената, сообщает пресс-служба верхней палаты.В этом случае предусматривается, что новые выборы в Законодательную палату проводят в течение 2-х месяцев, а новый состав Сената формируют в течение 1 месяца.Поправки в законодательство направлены на совершенствование деятельности парламента в связи с принятием Конституции в новой редакции.Согласно изменениям и дополнениям, которые вносятся в некоторые законодательные акты, уточняются параллельные и дублирующие полномочия палат парламента, а общее количество членов Сената сокращается со 100 до 65.При этом устанавливается, что от каждой административно-территориальной единицы избираются по 4 сенатора, а 9 назначает президент.Кроме того, количество заместителей спикера Законодательной палаты сокращается с 7 до 2. При этом устанавливается, что заместители спикера в период исполнения своих обязанностей не могут входить в состав фракции и приостанавливают членство в политической партии.Также законом закрепляется возможность внесения в нижнюю палату парламента законодательных предложений гражданами, обладающими избирательным правом в количестве не менее 100 тыс. человек, Сенатом, Омбудсманом, Центральной избирательной комиссией, а также проведение парламентского расследования специальной комиссией, создаваемой на паритетных началах из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената.По мнению сенаторов, принятие данного закона служит реализации норм Конституции в новой редакции, принятой на всенародном референдуме, а также приведению в соответствие с ней положений законов, добавили в пресс-службе.Одобренный закон направили на подпись президенту.Узбекистан переходит на смешанную систему выборов
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сенат поправки право парламент самороспуск конституция в новой редакции
сенат поправки право парламент самороспуск конституция в новой редакции
Сенат Узбекистана одобрил поправки о праве парламента на самороспуск
14:45 19.01.2024 (обновлено: 14:46 19.01.2024)
Цель — реализация норм Конституции в новой редакции, а также приведение в соответствие с ней действующего законодательства.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса РУз в ходе 49 пленарного заседания одобрил закон, которым вводится полномочие самороспуска Законодательной палаты и Сената, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
В этом случае предусматривается, что новые выборы в Законодательную палату проводят в течение 2-х месяцев, а новый состав Сената формируют в течение 1 месяца.
Поправки в законодательство направлены на совершенствование деятельности парламента в связи с принятием Конституции в новой редакции.
Согласно изменениям и дополнениям, которые вносятся в некоторые законодательные акты, уточняются параллельные и дублирующие полномочия палат парламента, а общее количество членов Сената сокращается со 100 до 65.
При этом устанавливается, что от каждой административно-территориальной единицы избираются по 4 сенатора, а 9 назначает президент.
Кроме того, количество заместителей спикера Законодательной палаты сокращается с 7 до 2. При этом устанавливается, что заместители спикера в период исполнения своих обязанностей не могут входить в состав фракции и приостанавливают членство в политической партии.
Также законом закрепляется возможность внесения в нижнюю палату парламента законодательных предложений гражданами, обладающими избирательным правом в количестве не менее 100 тыс. человек, Сенатом, Омбудсманом, Центральной избирательной комиссией, а также проведение парламентского расследования специальной комиссией, создаваемой на паритетных началах из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената.
"Устанавливается, что вышеупомянутые положения Закона, определяющие количественный состав Сената и названия комитетов, а также количество и статус заместителей спикера Законодательной палаты, планируется реализовать в 2024 году, когда начнется деятельность палат Олий Мажлиса очередного созыва", — говорится в сообщении.
По мнению сенаторов, принятие данного закона служит реализации норм Конституции в новой редакции, принятой на всенародном референдуме, а также приведению в соответствие с ней положений законов, добавили в пресс-службе.
Одобренный закон направили на подпись президенту.