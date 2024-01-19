https://uz.sputniknews.ru/20240119/uzbekistan-senat-zakon-samorospusk-42115186.html

Сенат Узбекистана одобрил поправки о праве парламента на самороспуск

Сенат Узбекистана одобрил поправки о праве парламента на самороспуск

Цель — реализация норм Конституции в новой редакции, а также приведение в соответствие с ней действующего законодательства.

2024-01-19T14:45+0500

2024-01-19T14:45+0500

2024-01-19T14:46+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

заседание

парламент

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса РУз в ходе 49 пленарного заседания одобрил закон, которым вводится полномочие самороспуска Законодательной палаты и Сената, сообщает пресс-служба верхней палаты.В этом случае предусматривается, что новые выборы в Законодательную палату проводят в течение 2-х месяцев, а новый состав Сената формируют в течение 1 месяца.Поправки в законодательство направлены на совершенствование деятельности парламента в связи с принятием Конституции в новой редакции.Согласно изменениям и дополнениям, которые вносятся в некоторые законодательные акты, уточняются параллельные и дублирующие полномочия палат парламента, а общее количество членов Сената сокращается со 100 до 65.При этом устанавливается, что от каждой административно-территориальной единицы избираются по 4 сенатора, а 9 назначает президент.Кроме того, количество заместителей спикера Законодательной палаты сокращается с 7 до 2. При этом устанавливается, что заместители спикера в период исполнения своих обязанностей не могут входить в состав фракции и приостанавливают членство в политической партии.Также законом закрепляется возможность внесения в нижнюю палату парламента законодательных предложений гражданами, обладающими избирательным правом в количестве не менее 100 тыс. человек, Сенатом, Омбудсманом, Центральной избирательной комиссией, а также проведение парламентского расследования специальной комиссией, создаваемой на паритетных началах из числа депутатов Законодательной палаты и членов Сената.По мнению сенаторов, принятие данного закона служит реализации норм Конституции в новой редакции, принятой на всенародном референдуме, а также приведению в соответствие с ней положений законов, добавили в пресс-службе.Одобренный закон направили на подпись президенту.Узбекистан переходит на смешанную систему выборов

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