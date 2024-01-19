Узбеккосмос подписал меморандум с китайскими партнерами
10:15 19.01.2024 (обновлено: 11:11 19.01.2024)
© Агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан Визит делегации Агентства "Узбеккосмос" в Китайскую Народную Республику.
© Агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан
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Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в таких областях, как образование и подготовка кадров, развитие геоинформационных систем, создание наземной и космической инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Агентство "Узбеккосмос" и Институт информационных исследований Китайской академии наук подписали меморандум о взаимопонимании, сообщается на сайте Агентства.
© Агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан Визит делегации Агентства "Узбеккосмос" в Китайскую Народную Республику.
Визит делегации Агентства "Узбеккосмос" в Китайскую Народную Республику.
© Агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий Республики Узбекистан
В ходе визита в КНР делегация Узбеккосмосa встретилась с руководством ведущих китайских компаний, специализирующихся в области космических систем и технологий.
"Были подробно обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в таких областях, как образование и подготовка кадров, развитие геоинформационных систем, создание наземной и космической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Подписанный документ позволит расширить возможности для сотрудничества части краткосрочных образовательных программ по дистанционному зондированию земли. Они включают теоретические знания в области технологий данного процесса, а также практические навыки расшифровки космоснимков, необходимые для работы различных служб наземного сопровождения дистанционного зондирования земли.
Взаимодействие между образовательными учреждениями двух стран предусматривает студенческие и научные обмены, а совместная работа в сфере космических систем и технологий — создание и развитие геоинформационных систем, систем спутниковой связи и другие взаимовыгодные направления сотрудничества.
6 октября 2023, 11:16