https://uz.sputniknews.ru/20240122/raschety-gaubitsy-likvidatsiya-oporniki-vsu-kupyansk-42133882.html

Расчеты гаубиц "Мста-С" ликвидировали опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Расчеты гаубиц "Мста-С" ликвидировали опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение замаскированных опорных пунктов и живой силы противника

2024-01-22T10:35+0500

2024-01-22T10:35+0500

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Мста-С" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника на Купянском направлении в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также там уточнили, что координаты цели были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Кадры объективного контроля, полученные с помощью БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированных опорных пунктов и живой силы противника."Работаем каждый день, независимо от погодных условий. Работаем по укрепрайонам, живой силе, бронетехнике противника. Поражали в том числе "Грады", польские "Крабы" и американские "Брэдли", стоящие на вооружении ВСУ. Мы до СВО служили все вместе, друг друга все знают и понимают. Вместе не первый год. Расчеты все слажены. Все друг за друга все могут сделать", — рассказал командир орудия с позывным "Макар".

https://uz.sputniknews.ru/20240121/rossiya-zaschischaet-samoe-glavnoe-42131478.html

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