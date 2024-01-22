https://uz.sputniknews.ru/20240122/rossiya-pomosch-uzbekistan-laboratoriya-agroxolding-42142224.html

Специалисты из РФ помогут создать лабораторию для агрохолдинга в Узбекистане

Специалисты из РФ помогут создать лабораторию для агрохолдинга в Узбекистане

Стороны рассмотрели вопросы внедрения ПЦР-анализа, процессов фумигации, а также обеспечения дополнительного оборудования, чтобы не допустить проникновение опасных вредителей в продукцию агропромышленного комплекса

2024-01-22T13:32+0500

2024-01-22T13:32+0500

2024-01-22T16:10+0500

узбекистан

россия

лаборатория

совместное предприятие

джизакская область

сельское хозяйство

аграрный комплекс

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Специалисты Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР", подведомственный Россельхознадзору) окажут помощь в создании лаборатории по контролю качества продукции для узбекско-российского агрокомплекса в Узбекистане, сообщается в Telegram-канале инвестиционно-консалтинговой компании BMB Holding.Аккредитованная лаборатория Россельхознадзора будет способствовать осуществлению поставок продукции без задержек.Специалисты ВНИИКР в рамках меморандума о сотрудничестве посетили Шараф-Рашидовский район Джизакской области, где провели соответствующие исследования вместе с узбекскими коллегами."Представители российского центра изучили возможности оборудования BMB-NRC Agrologistics для проведения контроля качества продукции", — говорится в сообщении.Стороны также обсудили вопросы внедрения ПЦР-анализа, процессов фумигации, установки дополнительного оборудования с тем, чтобы не допустить проникновение опасных вредителей в продукцию агрологистического комплекса, поставляемую в РФ.Напомним, что в ноябре 2023 года в Джизакской области состоялся торжественный запуск первого этапа узбекско-российского совместного предприятия "BMB-NRC Agrologistics".Агрологистический хаб предназначен для оказания услуг по сортировке, хранению, фитосанитарному и таможенному оформлению, а также подготовке к транспортировке местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Его мощности по обработке сельхозпродукции на первом этапе составляют около 260 тыс. тонн в год. Строительство еще двух модулей позволит ежегодно перерабатывать 810 тыс. тонн сельхозпродукции.Новый комплекс станет важным звеном в развитии проекта "Агроэкспресс".Для справки: В настоящее время российский бизнес реализует в Узбекистане более 90 инвестпроектов на сумму около $28 млрд в различных областях, включая легкую и химическую промышленность, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, металлургию, автомобилестроение, фармацевтику, энергетику, телекоммуникации, транспортно-логистическую инфраструктуру.Приоритетное место в торговых отношениях между РУз и РФ занимает сельское хозяйство. Показатели двусторонней торговли в январе-ноябре 2023 года составили более $1 млрд.

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