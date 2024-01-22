https://uz.sputniknews.ru/20240122/samolet-afganistan-aviakatastrofa-42145544.html

Что известно об авиакатастрофе в Афганистане

Что известно об авиакатастрофе в Афганистане

Четверых выживших членов экипажа доставят в Кабул, где осмотрят и окажут необходимую помощь, после чего отправят в Москву

2024-01-22T14:57+0500

2024-01-22T14:57+0500

2024-01-22T15:35+0500

в мире

происшествия

самолет

авиакатастрофа

россия

афганистан

вертолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/1d/19463315_0:176:3102:1921_1920x0_80_0_0_d73389b7ea4b7d479379fe1459c23519.jpg

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Четверых выживших членов экипажа при крушении Falcon 10 в Афганистане силами Минобороны и Минтранса "Талибана"* доставили в Кабул для оказания первой помощи, сообщает Sputnik Афганистан. В свою очередь, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости о гибели двух россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon,"Двое российских пассажиров погибли", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что для эвакуации их тел во вторник в Кабул вылетит спецборт.Разбившийся в Афганистане самолет выполнял медицинский эвакуационный рейсТакже стало известно, что маршрут потерпевшего крушение Falcon 10 заранее не планировался в воздушном пространстве Афганистана, отклонение от курса произошло из-за возникших во время полета технических проблем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на афганское радио Hurriyat. "Представители министерства авиации и транспорта уточнили, что маршрут самолета не был заранее запланирован в воздушном пространстве Афганистана. Отклонение произошло из-за технических сложностей, возникших во время полета", — говорится в сообщении радио в социальной сети X.Как ранее информировала Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, на борту были 6 человек: 4 члена экипажа и 2 пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анатолий и Анна Евсюковы.Афганское радио Hurriyat в социальной сети X сообщило, что спасательные работы на месте крушения Falcon 10 в Афганистане шли всю ночь, несмотря на сложную местность, экстремальный холод и снегопад."Несмотря на сложные условия, характеризующиеся экстремальным холодом, отдаленной гористой местностью и сильным снегопадом, спасательные команды ВВС (Афганистана) продолжали работать всю ночь. Их усилия привели к успешному спасению четырех выживших с места крушения", — говорится в сообщении.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

россия

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиакатастрофа афганистан россия вертолет кабул москва