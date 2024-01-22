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https://uz.sputniknews.ru/20240122/uzbekistan-kitay-matematika-sentr-42148729.html
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
Также стороны обсудили создание Центра узбекского языка при Пекинском университете
2024-01-22T16:05+0500
2024-01-22T16:05+0500
общество
узбекистан
китай
образование
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Китай предложил Узбекистану совместно создать Центральноазиатский математический центр, сообщает пресс-секретарь министра высшего образования, науки и инноваций РУз Назокат Абдукундузова.Перспективы взаимодействия обсудили в Китае первый заместитель главы профильного ведомства РУз Комилджон Каримов и секретарь партийного комитета Пекинского университета, председатель педагогического совета Хао Пин.Каримов рассказал, что число филиалов иностранных вузов в Узбекистане уже превысило 30 и предложил открыть в республике филиал Пекинского университета.По словам Хао Пина, у Пекинского университета пока нет филиалов в зарубежных странах. Стороны обсудили возможность появления в Узбекистане филиала крупнейшего и одного из старейших университетов КНР."В свою очередь Хао Пин, учитывая большой авторитет узбекской математической школы в мировом научном сообществе, предложил создать узбекско-китайский Международный Центральноазиатский математический центр. Также, с учетом нехватки кадров в реальном секторе, он отметил, что открытие узбекско-китайской инженерной школы послужит развитию экономики двух стран", — говорится в сообщении.Речь шла и об организации Центра узбекского языка в Пекинском университете. Узбекская сторона высказала готовность оказать необходимую методическую поддержку для его эффективной работы.Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр
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китай узбекистан предложение открытие международный математический центр пекинский университет центр узбекского языка
китай узбекистан предложение открытие международный математический центр пекинский университет центр узбекского языка

Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр

16:05 22.01.2024
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2024
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
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Также стороны обсудили создание Центра узбекского языка при Пекинском университете.
ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Китай предложил Узбекистану совместно создать Центральноазиатский математический центр, сообщает пресс-секретарь министра высшего образования, науки и инноваций РУз Назокат Абдукундузова.
Перспективы взаимодействия обсудили в Китае первый заместитель главы профильного ведомства РУз Комилджон Каримов и секретарь партийного комитета Пекинского университета, председатель педагогического совета Хао Пин.
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2024
Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр
© Министерство высшего образования, науки и инноваций республики Узбекистан
Каримов рассказал, что число филиалов иностранных вузов в Узбекистане уже превысило 30 и предложил открыть в республике филиал Пекинского университета.
По словам Хао Пина, у Пекинского университета пока нет филиалов в зарубежных странах. Стороны обсудили возможность появления в Узбекистане филиала крупнейшего и одного из старейших университетов КНР.
"В свою очередь Хао Пин, учитывая большой авторитет узбекской математической школы в мировом научном сообществе, предложил создать узбекско-китайский Международный Центральноазиатский математический центр. Также, с учетом нехватки кадров в реальном секторе, он отметил, что открытие узбекско-китайской инженерной школы послужит развитию экономики двух стран", — говорится в сообщении.
Речь шла и об организации Центра узбекского языка в Пекинском университете. Узбекская сторона высказала готовность оказать необходимую методическую поддержку для его эффективной работы.
Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр
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