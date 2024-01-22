https://uz.sputniknews.ru/20240122/uzbekistan-kitay-matematika-sentr-42148729.html

Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр

Китай предложил Узбекистану совместно открыть международный математический центр

Также стороны обсудили создание Центра узбекского языка при Пекинском университете

2024-01-22T16:05+0500

2024-01-22T16:05+0500

2024-01-22T16:05+0500

общество

узбекистан

китай

образование

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Китай предложил Узбекистану совместно создать Центральноазиатский математический центр, сообщает пресс-секретарь министра высшего образования, науки и инноваций РУз Назокат Абдукундузова.Перспективы взаимодействия обсудили в Китае первый заместитель главы профильного ведомства РУз Комилджон Каримов и секретарь партийного комитета Пекинского университета, председатель педагогического совета Хао Пин.Каримов рассказал, что число филиалов иностранных вузов в Узбекистане уже превысило 30 и предложил открыть в республике филиал Пекинского университета.По словам Хао Пина, у Пекинского университета пока нет филиалов в зарубежных странах. Стороны обсудили возможность появления в Узбекистане филиала крупнейшего и одного из старейших университетов КНР."В свою очередь Хао Пин, учитывая большой авторитет узбекской математической школы в мировом научном сообществе, предложил создать узбекско-китайский Международный Центральноазиатский математический центр. Также, с учетом нехватки кадров в реальном секторе, он отметил, что открытие узбекско-китайской инженерной школы послужит развитию экономики двух стран", — говорится в сообщении.Речь шла и об организации Центра узбекского языка в Пекинском университете. Узбекская сторона высказала готовность оказать необходимую методическую поддержку для его эффективной работы.Узбекистан и Китай откроют новый исследовательский центр

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