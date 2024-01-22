https://uz.sputniknews.ru/20240122/zuby-bol-vrach-rekomendatsii-42137441.html

Стоматолог: при какой боли нужно срочно обратиться к врачу

Стоматолог: при какой боли нужно срочно обратиться к врачу

Зубная боль – это повод обратиться к специалисту, но в одних случаях нужно действовать оперативно, а в других можно повременить с посещением клиники.

2024-01-22T22:03+0500

2024-01-22T22:03+0500

2024-01-22T22:03+0500

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Зубная боль может возникать во время сна или во время еды, от холодного или горячего, краткосрочно или на длительное время. Как понять, нужно ли бежать к врачу или можно потерпеть, выбрав удобный день для посещения стоматологической клиники, рассказала радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова. "Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, – ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно, от этого вы не умрете. Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно. Однако через неделю точно нужно, потому что потом это может привести к более острой боли", – объяснила специалист.Также она описала ситуации, когда откладывать посещение врача не стоит."Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, – ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс. Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба", – перечислила Кадькалова.Также она напомнила, что регулярные профилактические осмотры снижают риск появления сильной зубной боли и дальнейших больших затрат на лечение."Всегда пациенты жалуются, что стоматология – это дорого, что зубы лечить – это дорого. Надо понимать, что если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса", — отметила Кадькалова.В заключение она подчеркнула, что если человек заботится о гигиене полости рта, то серьезных проблем с зубами у него не будет.

https://uz.sputniknews.ru/20240121/obychnyy-ovosch-pomojet-zaschititsya-ot-raka--vrach-42131685.html

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