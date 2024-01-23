Генпрокуратуры Узбекистана и Катара подписали Меморандум о взаимопонимании
© Генеральная Прокуратура Республики УзбекистанГенеральная прокуратура Узбекистана и Генеральная прокуратура Катара подписали Меморандум о взаимопонимании.
© Генеральная Прокуратура Республики Узбекистан
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Стороны обсудили перспективы сотрудничества между правоохранительными органами РУз и Катара.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и Генеральная прокуратура Катара подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Документ подписан по итогам встречи в Катаре Генерального прокурора РУз Нигматиллы Юлдашева с катарским коллегой Иссой бин Саадом Аль Джафали Аль Нуайми.
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между правоохранительными органами Узбекистана и Катара.
"Участниками подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий в противодействии современным вызовам и угрозам, в том числе посредством расширения правовой базы межведомственного взаимодействия", — говорится в сообщении.
© Генеральная Прокуратура Республики УзбекистанГенеральная прокуратура Узбекистана и Генеральная прокуратура Катара подписали Меморандум о взаимопонимании.
Генеральная прокуратура Узбекистана и Генеральная прокуратура Катара подписали Меморандум о взаимопонимании.
© Генеральная Прокуратура Республики Узбекистан
Кроме того, катарская сторона поделилась опытом внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов прокуратуры, в том числе в сферу борьбы с коррупцией.
8 января, 19:42