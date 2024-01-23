https://uz.sputniknews.ru/20240123/genprokurory-uzbekistan-katar-memorandum-42157873.html

Генпрокуратуры Узбекистана и Катара подписали Меморандум о взаимопонимании

Генпрокуратуры Узбекистана и Катара подписали Меморандум о взаимопонимании

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между правоохранительными органами РУз и Катара

2024-01-23T12:44+0500

2024-01-23T12:44+0500

2024-01-23T12:44+0500

узбекистан

катар

генеральная прокуратура узбекистана

меморандум

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/17/42157411_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_939f2cdf3c645bf464db6f2a74f2bff6.jpg

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана и Генеральная прокуратура Катара подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба ведомства республики.Документ подписан по итогам встречи в Катаре Генерального прокурора РУз Нигматиллы Юлдашева с катарским коллегой Иссой бин Саадом Аль Джафали Аль Нуайми.Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между правоохранительными органами Узбекистана и Катара.Кроме того, катарская сторона поделилась опытом внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов прокуратуры, в том числе в сферу борьбы с коррупцией.

https://uz.sputniknews.ru/20240108/kak-razvivalas-prokuratura-uzbekistana-41967840.html

узбекистан

катар

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

генпрокуратуры узбекистан катар меморандум о взаимопонимании сотрудничество правоохранительные органы руз и катара