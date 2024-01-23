https://uz.sputniknews.ru/20240123/mirziyoyev-kitay-otlet-gosvizit-42162479.html
Мирзиёев вылетел в Китай
Мирзиёев вылетел в Китай
В рамках программы пребывания главы республики в Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч
2024-01-23T13:29+0500
2024-01-23T13:29+0500
2024-01-23T13:36+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
китай
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января, сообщает пресс-служба президента.В повестке дня мероприятий — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества. Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
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мирзиёев визит китай пекин переговоры двусторонние встречи
мирзиёев визит китай пекин переговоры двусторонние встречи
Мирзиёев вылетел в Китай
13:29 23.01.2024 (обновлено: 13:36 23.01.2024)
В рамках программы пребывания главы республики в Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik
. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января, сообщает
пресс-служба президента.
"В рамках программы пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и ряда двусторонних встреч", — говорится в сообщении.
В повестке дня мероприятий — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества.
Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.