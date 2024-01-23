https://uz.sputniknews.ru/20240123/mirziyoyev-kitay-otlet-gosvizit-42162479.html

Мирзиёев вылетел в Китай

Мирзиёев вылетел в Китай

В рамках программы пребывания главы республики в Пекине пройдут переговоры на высшем уровне, а также ряд двусторонних встреч

2024-01-23T13:29+0500

2024-01-23T13:29+0500

2024-01-23T13:36+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

китай

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отбыл в эту страну с государственным визитом, который пройдет 23-25 января, сообщает пресс-служба президента.В повестке дня мероприятий — вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения полномасштабного практического сотрудничества. Глава Узбекистана также посетит один из регионов КНР, встретится с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

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