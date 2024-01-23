https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-standarty-kachestvo-vozdux-42156637.html

В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха

В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха

Причина — географические и климатические особенности республики, создающие сложности в процессе соответствия рекомендациям ВОЗ.

2024-01-23T11:43+0500

2024-01-23T11:43+0500

2024-01-23T13:46+0500

узбекистан

атмосфера

загрязнение воздуха

общество

экология

проект

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха с учетом количества мелких частиц в атмосфере и их воздействия на население, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В настоящее время Минэкологии и Минздрав Узбекистана работают над созданием национальной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха.Для разработки собственных стандартов качества воздуха в прошлом году в республике начали изучать влияние его загрязнения на уровень заболеваемости населения. Исследования проводят в Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.Эта норма в США и Мексике составляет 12 мкг/м3, в Беларуси и Японии — 15 мкг/м3, в странах ЕС — 25 мкг/м3, в России — 20 мкг/м3, в Китае — 35 мкг/м3, в Индии — 40 мкг/м3. В Южной Корее нет стандарта PM 2,5, добавили в экологическом ведомстве.Для справки: Действующим показателем уровня загрязнения воздуха в Узбекистане является Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается на основе приоритетных загрязнителей для определенного региона.Уровень загрязнения воздуха в последние годы увеличивается. Также количество пыли в атмосферном воздухе столицы Узбекистана превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза.Самым проблемным месяцем 2023 года по шкале сайта IQAir, согласно данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха в Ташкенте, стал январь.Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии

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