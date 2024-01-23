https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-standarty-kachestvo-vozdux-42156637.html
В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха
В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха
Причина — географические и климатические особенности республики, создающие сложности в процессе соответствия рекомендациям ВОЗ.
2024-01-23T11:43+0500
2024-01-23T11:43+0500
2024-01-23T13:46+0500
узбекистан
атмосфера
загрязнение воздуха
общество
экология
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/12/29229936_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c0ea813da87b33ef318092c0106e2213.jpg
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха с учетом количества мелких частиц в атмосфере и их воздействия на население, сообщает пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.В настоящее время Минэкологии и Минздрав Узбекистана работают над созданием национальной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха.Для разработки собственных стандартов качества воздуха в прошлом году в республике начали изучать влияние его загрязнения на уровень заболеваемости населения. Исследования проводят в Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.Эта норма в США и Мексике составляет 12 мкг/м3, в Беларуси и Японии — 15 мкг/м3, в странах ЕС — 25 мкг/м3, в России — 20 мкг/м3, в Китае — 35 мкг/м3, в Индии — 40 мкг/м3. В Южной Корее нет стандарта PM 2,5, добавили в экологическом ведомстве.Для справки: Действующим показателем уровня загрязнения воздуха в Узбекистане является Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается на основе приоритетных загрязнителей для определенного региона.Уровень загрязнения воздуха в последние годы увеличивается. Также количество пыли в атмосферном воздухе столицы Узбекистана превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза.Самым проблемным месяцем 2023 года по шкале сайта IQAir, согласно данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха в Ташкенте, стал январь.Какие факторы вызывают загрязнение воздуха в Ташкенте — ответ Минэкологии
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/12/29229936_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ddc098b41401b89d9cff65e84082a767.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан разработка стандарты качество воздух причина сложности соответствие рекомендации воз
узбекистан разработка стандарты качество воздух причина сложности соответствие рекомендации воз
В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха
11:43 23.01.2024 (обновлено: 13:46 23.01.2024)
Причина — географические и климатические особенности республики, создающие сложности в процессе соответствия рекомендациям ВОЗ.
ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik.
В Узбекистане разработают национальные стандарты качества воздуха с учетом количества мелких частиц в атмосфере и их воздействия на население, сообщает
пресс-служба министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
В настоящее время Минэкологии и Минздрав Узбекистана работают над созданием национальной платформы и мобильного приложения для мониторинга качества атмосферного воздуха.
Для разработки собственных стандартов качества воздуха в прошлом году в республике начали изучать влияние его загрязнения на уровень заболеваемости населения. Исследования проводят в Сурхандарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.
"Загрязнение воздуха в текущий момент сравнивается с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые из-за географических и климатических особенностей нашей республики сложно достичь. Согласно ему, среднегодовое количество PM 2,5 составляет 5 мкг/м3, среднесуточное количество – 15 мкг/м3. Ни в одной стране мира показатели не соответствуют стандартам, рекомендованным ВОЗ, многие страны приняли собственные национальные стандарты", — говорится в сообщении.
Эта норма в США и Мексике составляет 12 мкг/м3, в Беларуси и Японии — 15 мкг/м3, в странах ЕС — 25 мкг/м3, в России — 20 мкг/м3, в Китае — 35 мкг/м3, в Индии — 40 мкг/м3. В Южной Корее нет стандарта PM 2,5, добавили в экологическом ведомстве.
Для справки: Действующим показателем уровня загрязнения воздуха в Узбекистане является Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается на основе приоритетных загрязнителей для определенного региона.
Уровень загрязнения воздуха в последние годы увеличивается. Также количество пыли в атмосферном воздухе столицы Узбекистана превысило предельно допустимую концентрацию в 1,3 раза.
Самым проблемным месяцем 2023 года по шкале сайта IQAir, согласно данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха в Ташкенте, стал январь.