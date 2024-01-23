https://uz.sputniknews.ru/20240123/uzbekistan-vneshnyaya-torgovlya-izmeneniya-2023-42167456.html

Как изменилась внешняя торговля Узбекистана в 2023 году — обзор

Как изменилась внешняя торговля Узбекистана в 2023 году — обзор

По объемам и темпу роста экспорта в Узбекистане Россия находится на первой строчке рейтинга с ростом в 5%. Импорт — на отметке роста в 5,5%.

2024-01-23T18:27+0500

2024-01-23T18:27+0500

2024-01-23T18:36+0500

узбекистан

экономика

статистика

экспорт

импорт

торговля

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. В январе-декабре 2023 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил $62,6 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9 %, говорится в предварительном обзоре Агентства статистики республики.В общем объеме внешнеторгового оборота республики экспорт составил $24,4 млрд (к январю-декабрю 2023 года отмечено увеличение на 23,8 %), а импорт — $38,1 млрд (рост 24%). В результате сальдо внешнеторгового оборота оказалось отрицательным и составило $13,7 млрд.Узбекистан сегодня имеет торговые отношения со 198 странами мира. Наибольший объем оборота зафиксирован с КНР (21,9%). Следом идет Россия с 15,8%.Со странами СНГ внешнеторговый оборот Узбекистана достиг $20,6 млн. Из них объем экспорта составил $8,1 млрд, а объем импорта — $12,4 млрд.По объемам и темпу роста внешнеторгового оборота в разрезе регионов республики значительная доля приходится на Ташкент — 38,8% от общего объема, или $24,3 млрд. Меньше всего с другими странами торгует Сурхандарьинская область — на уровне 0,5%, или $325,2 млн.Экспорт УзбекистанаЧисло экспортеров достигло 7 255, а объем экспорта товаров и услуг составил $16,2 млрд (помимо немонетарного золота), увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 4,5%.Структура экспорта:Среди стран СНГ и других зарубежных государств основными партнерами Узбекистана по экспорту товаров и услуг в 2023 году стали Россия (13,5%), КНР (10,1%), Казахстан (5,6%), Турция (5,1%), Афганистан (3,5%), Кыргызстан (2,6%) Таджикистан (2,5%) и др.Среди двадцати крупных стран-партнеров по объемам и темпам роста экспорта товаров и услуг РФ — в первой строчке рейтинга. Он вырос на 5%, при этом доля ряда стран снизилась. Например, Китай — минус 6,5%, Казахстан — минус 2,5%, Турция — минус 24%.Также Россия с удельным весом в 37% является основным рынком экспорта плодоовощной продукции — 611,4 тыс. тонн ($437,4 млн). Это превышает объем экспорта в Пакистан, находящийся на второй строчке рейтинга, в 2,2 раза.В прошлом году республика экспортировала 639 видов текстильной продукции в 65 стран. Объем экспорта услуг по итогам 2023 года увеличился, составив $5,2 млрд или 21,2% от общего объема экспорта. Предоставляемые экспортные услуги по направлениям:В то же время в прочих услугах (3,8%) наибольшая доля приходится на страхование и пенсионное обеспечение (1,6%), финансовые услуги (1,2%), государственные товары и услуги (0,5%) и др.Импорт УзбекистанаЗа отчетный период импорт составил $38,1 млрд (рост 24% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).Структура импорта:Всего по итогам 2023 года в Узбекистан импортированы товары и услуги из 179 стран. Более двух третей импорта приходятся на такие крупные страны-партнеры, как КНР (29,5%), Россия (17,2%), Казахстан (7,9%), Республика Корея (6%), Турция (4,9%) и др.В двадцатке крупных стран-импортеров Узбекистана РФ с темпом роста в 5,5% занимает вторую строчку после КНР (75,2%).Объем импорта услуг в 2023 году составил $2,6 млрд или 6,7% от общего его объема и снизился на 1,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Сюда относятся услуги:В структуре импорта объем промышленных товаров достиг $6,3 млрд и увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их удельный вес в общем объеме импорта составил 16,6%. В основном импорт промышленных товаров приходится на чугун и сталь, изделия из металла, текстильную пряжу, ткани, готовые изделия, резиновые изделия и др.

https://uz.sputniknews.ru/20240109/uzbekistan-malyy-biznes-regiony-statistika-41981161.html

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