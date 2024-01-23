Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240123/yeda-desert-vrach-rekomendatsii-42160977.html
Почему после еды тянет на сладкое
Почему после еды тянет на сладкое
Специалист перечислил плюсы употребления десертов
2024-01-23T22:06+0500
2024-01-23T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
сладкое
десерт
здоровье
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1061/36/10613626_0:401:2731:1937_1920x0_80_0_0_c729e9c22a480b6332244c7357f71397.jpg
Тяга съесть что-то сладкое возникает нередко даже после сытного завтрака, обеда или ужина. Почему не стоит отказывать себе в десертах, рассказал радио Sputnik специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко.По его словам, завершение приема пищи сладким блюдом – это нормальная с физиологической и психологической точки зрения привычка, с которой не стоит бороться."После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15-20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, – ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро", — объяснил специалист.Он считает употребление сладкого хорошим способом вовремя прекратить прием пищи, "поставить точку" и не переесть, что очень важно при панкреатите, гастрите, язве желудка и проблемах с желчным пузырем. "Лучше съесть небольшой десерт, но не перебрать с общим объемом еды — и с точки зрения веса, и с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт…Почти никакая хроническая болезнь "не любит" больших объемов пищи. Единственное что, если у человека высокий уровень глюкозы в крови, кусочек десерта должен быть крохотным, с низким содержанием сахара", — предупредил Алименко.Также он рассказал еще об одной функции десерта — способствовать выработке гормона счастья."Когда мы едим сладкое или жирное, в организме вырабатывается дофамин – гормон счастья. Он дает нам энергию, силы работать, хорошее настроение, повышает стрессоустойчивость, и в этом смысле завершение приема пищи сладким тоже даст ощущение удовлетворения. Главное — соблюдать меру при употреблении десертов", — заключил Иван Алименко.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1061/36/10613626_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25bb9ed053fa9d634eef776ca3bd3cf8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еда сладкое тяга употребление десертов специалист плюсы
еда сладкое тяга употребление десертов специалист плюсы

Почему после еды тянет на сладкое

22:06 23.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВ Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни
В Ташкенте открылся ресторан турецкой кухни - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Специалист перечислил плюсы употребления десертов.
Тяга съесть что-то сладкое возникает нередко даже после сытного завтрака, обеда или ужина. Почему не стоит отказывать себе в десертах, рассказал радио Sputnik специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко.
© Unsplash/Yulia KhlebnikovaЧизкейк с вишней.
Чизкейк с вишней. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2024
Чизкейк с вишней.
© Unsplash/Yulia Khlebnikova
По его словам, завершение приема пищи сладким блюдом – это нормальная с физиологической и психологической точки зрения привычка, с которой не стоит бороться.
"После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15-20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, – ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро", — объяснил специалист.
Он считает употребление сладкого хорошим способом вовремя прекратить прием пищи, "поставить точку" и не переесть, что очень важно при панкреатите, гастрите, язве желудка и проблемах с желчным пузырем.
"Лучше съесть небольшой десерт, но не перебрать с общим объемом еды — и с точки зрения веса, и с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт…Почти никакая хроническая болезнь "не любит" больших объемов пищи. Единственное что, если у человека высокий уровень глюкозы в крови, кусочек десерта должен быть крохотным, с низким содержанием сахара", — предупредил Алименко.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкМаффины.
Маффины. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.01.2024
Маффины.
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк
Также он рассказал еще об одной функции десерта — способствовать выработке гормона счастья.
"Когда мы едим сладкое или жирное, в организме вырабатывается дофамин – гормон счастья. Он дает нам энергию, силы работать, хорошее настроение, повышает стрессоустойчивость, и в этом смысле завершение приема пищи сладким тоже даст ощущение удовлетворения. Главное — соблюдать меру при употреблении десертов", — заключил Иван Алименко.
Девушка чистит зубы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2023
Это интересно
Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого
20 декабря 2023, 22:03
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0