https://uz.sputniknews.ru/20240123/yeda-desert-vrach-rekomendatsii-42160977.html
Почему после еды тянет на сладкое
Почему после еды тянет на сладкое
Специалист перечислил плюсы употребления десертов
2024-01-23T22:06+0500
2024-01-23T22:06+0500
2024-01-23T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
сладкое
десерт
здоровье
еда
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Тяга съесть что-то сладкое возникает нередко даже после сытного завтрака, обеда или ужина. Почему не стоит отказывать себе в десертах, рассказал радио Sputnik специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко.По его словам, завершение приема пищи сладким блюдом – это нормальная с физиологической и психологической точки зрения привычка, с которой не стоит бороться."После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15-20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, – ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро", — объяснил специалист.Он считает употребление сладкого хорошим способом вовремя прекратить прием пищи, "поставить точку" и не переесть, что очень важно при панкреатите, гастрите, язве желудка и проблемах с желчным пузырем. "Лучше съесть небольшой десерт, но не перебрать с общим объемом еды — и с точки зрения веса, и с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт…Почти никакая хроническая болезнь "не любит" больших объемов пищи. Единственное что, если у человека высокий уровень глюкозы в крови, кусочек десерта должен быть крохотным, с низким содержанием сахара", — предупредил Алименко.Также он рассказал еще об одной функции десерта — способствовать выработке гормона счастья."Когда мы едим сладкое или жирное, в организме вырабатывается дофамин – гормон счастья. Он дает нам энергию, силы работать, хорошее настроение, повышает стрессоустойчивость, и в этом смысле завершение приема пищи сладким тоже даст ощущение удовлетворения. Главное — соблюдать меру при употреблении десертов", — заключил Иван Алименко.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html
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еда сладкое тяга употребление десертов специалист плюсы
еда сладкое тяга употребление десертов специалист плюсы
Почему после еды тянет на сладкое
Специалист перечислил плюсы употребления десертов.
Тяга съесть что-то сладкое возникает нередко даже после сытного завтрака, обеда или ужина. Почему не стоит отказывать себе в десертах, рассказал радио Sputnik
специалист по рациональному питанию и коррекции пищевых расстройств, клинический психолог Иван Алименко.
По его словам, завершение приема пищи сладким блюдом – это нормальная с физиологической и психологической точки зрения привычка, с которой не стоит бороться.
"После еды возникает первичное насыщение, связанное с распиранием желудка, и вторичное, вызванное подъемом сахара в крови, при котором мозг получает сигнал о сытости. Чтобы пришло вторичное насыщение от обычной еды, должно пройти около 15-20 минут. Но люди едят достаточно быстро, и чувство сытости не успевает наступить (к концу завтрака, обеда или ужина, – ред.). А когда мы употребляем сладкое, сахар сразу же поступает в вены, которые находятся под языком, и эффект насыщения после десерта достигается очень быстро", — объяснил специалист.
Он считает употребление сладкого хорошим способом вовремя прекратить прием пищи, "поставить точку" и не переесть, что очень важно при панкреатите, гастрите, язве желудка и проблемах с желчным пузырем.
"Лучше съесть небольшой десерт, но не перебрать с общим объемом еды — и с точки зрения веса, и с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт…Почти никакая хроническая болезнь "не любит" больших объемов пищи. Единственное что, если у человека высокий уровень глюкозы в крови, кусочек десерта должен быть крохотным, с низким содержанием сахара", — предупредил Алименко.
Также он рассказал еще об одной функции десерта — способствовать выработке гормона счастья.
"Когда мы едим сладкое или жирное, в организме вырабатывается дофамин – гормон счастья. Он дает нам энергию, силы работать, хорошее настроение, повышает стрессоустойчивость, и в этом смысле завершение приема пищи сладким тоже даст ощущение удовлетворения. Главное — соблюдать меру при употреблении десертов", — заключил Иван Алименко.