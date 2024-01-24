https://uz.sputniknews.ru/20240124/imbir-polza-vrach-rekomendatsii-42181187.html

Помогает ли имбирь при простуде, язве и лишнем весе

Помогает ли имбирь при простуде, язве и лишнем весе

Врач: Имбирные напитки могут помочь в лечении целого ряда заболеваний, если правильно их употреблять.

2024-01-24T22:02+0500

2024-01-24T22:02+0500

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Чай, отвар или настой из корня имбиря, могут быть вспомогательными средствами в борьбе с различными воспалениями, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.По ее словам, они улучшат состояние больного не только при простуде, но и при язвенной болезни желудка."Считается, что имбирь обладает противовоспалительными свойствами, как с точки зрения ротовой полости, так и с точки зрения всего желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай или отвар рекомендуются при простудных заболеваниях, хотя нужно уточнить, что это может быть лишь вспомогательным средством при медицинском лечении простуды. Также в фитомедицине считается, что настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка", — напомнила Залетова.Также она добавила, что при простуде можно усилить целебные свойства напитка, если добавить в него лимон и мед."Лимон – известный поставщик основного "противопростудного" витамина С. А мед содержит прополис, который тоже обладает противовоспалительным действием, и микроэлементы, которые будут способствовать укреплению иммунитета. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который в хорошей концентрации не всеми может восприниматься как вкусный напиток", — объяснила врач.Также она рекомендовала употреблять напитки с имбирем при атеросклерозе и избыточной массе тела."Можно использовать при начальных этапах атеросклероза, когда уже есть небольшие бляшечки или повышение холестерина, но речь о приеме специальных препаратов пока не идет. Также имбирные напитки за счет своих эфирных масел немного ускоряют обменные процессы и могут служить дополнением к диете, направленной на снижение массы тела", – пояснила диетолог.Кроме того, она уточнила, в каком количестве нужно употреблять имбирный напиток, для получения максимального эффекта."Две чашки в день. У напитка должен быть характерный, терпкий вкус, обычно это три-четыре тонких слайса имбиря, которые сначала настояли на кипятке, а потом разбавили. И не нужно сразу начинать пить по две чашки крепкого настоя. Начинать надо со слабого раствора, с одной чашки в день, а дальше смотреть по переносимости. Если все нормально, и мы хотим получить максимальный эффект, то можно увеличивать и концентрацию имбиря в напитке, и частоту его применения", – рассказала Залетова.Вместе с тем, она предупредила, что имбирь, как и другие острые продукты, может раздражать желудочно-кишечный тракт и в некоторых случаях вызывать диарею. Поэтому не стоит его употреблять при обострении заболеваний ЖКТ. Еще одним противопоказанием могут стать возможные аллергические реакции на эфирные масла имбиря, особенно у людей с бронхиальной астмой.

https://uz.sputniknews.ru/20240123/yeda-desert-vrach-rekomendatsii-42160977.html

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