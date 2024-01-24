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https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-kitay-gosvizit-vstrecha-li-syan-42171997.html
Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд
Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд
Речь шла о дальнейшем расширении многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере
2024-01-24T09:47+0500
2024-01-24T10:30+0500
политика
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд, отмечалось в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба президента.Данная встреча стала первой в программе государственного визита главы Узбекистана в Китай. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.Также речь шла о подготовке отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития "зеленой" энергетики.Мирзиёев и Ли Цян обсудили перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане.Стороны высоко оценили итоги первого узбекско-китайского форума регионов и промышленной выставки, прошедших 22 января в Урумчи, а также успешное проведение в эти дни образовательного форума и Дней узбекской культуры в Китае.В завершение встречи Мирзиёев пригласил Премьера Госсовета КНР посетить Узбекистан с визитом.Напомним, что программа государственного визита президента РУз в КНР предусматривает проведение переговоров на высшем уровне, ряда двусторонних встреч, а также посещение одного из регионов КНР и встреч с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
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мирзиёев премьер госсовета китая взаимодействие торгово-экономическая сфера
мирзиёев премьер госсовета китая взаимодействие торгово-экономическая сфера

Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд

09:47 24.01.2024 (обновлено: 10:30 24.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
Президент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз и Премьер Госсовета Китая обсудили дальнейшее расширение многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд, отмечалось в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
Президент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Президент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данная встреча стала первой в программе государственного визита главы Узбекистана в Китай. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 50 процентов, достигнув 14 миллиардов долларов. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до 20 миллиардов долларов, в том числе за счёт наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 14 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Также речь шла о подготовке отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития "зеленой" энергетики.
Мирзиёев и Ли Цян обсудили перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане.
Стороны высоко оценили итоги первого узбекско-китайского форума регионов и промышленной выставки, прошедших 22 января в Урумчи, а также успешное проведение в эти дни образовательного форума и Дней узбекской культуры в Китае.
"Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов", — говорится в сообщении.
В завершение встречи Мирзиёев пригласил Премьера Госсовета КНР посетить Узбекистан с визитом.
Напомним, что программа государственного визита президента РУз в КНР предусматривает проведение переговоров на высшем уровне, ряда двусторонних встреч, а также посещение одного из регионов КНР и встреч с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.
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