https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-kitay-gosvizit-vstrecha-li-syan-42171997.html

Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд

Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд

Речь шла о дальнейшем расширении многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере

2024-01-24T09:47+0500

2024-01-24T09:47+0500

2024-01-24T10:30+0500

политика

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

торговля

экономика

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд, отмечалось в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба президента.Данная встреча стала первой в программе государственного визита главы Узбекистана в Китай. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.Также речь шла о подготовке отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития "зеленой" энергетики.Мирзиёев и Ли Цян обсудили перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане.Стороны высоко оценили итоги первого узбекско-китайского форума регионов и промышленной выставки, прошедших 22 января в Урумчи, а также успешное проведение в эти дни образовательного форума и Дней узбекской культуры в Китае.В завершение встречи Мирзиёев пригласил Премьера Госсовета КНР посетить Узбекистан с визитом.Напомним, что программа государственного визита президента РУз в КНР предусматривает проведение переговоров на высшем уровне, ряда двусторонних встреч, а также посещение одного из регионов КНР и встреч с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.

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