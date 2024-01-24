Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд
09:47 24.01.2024 (обновлено: 10:30 24.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава РУз и Премьер Госсовета Китая обсудили дальнейшее расширение многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $14 млрд, отмечалось в ходе встречи Шавката Мирзиёева с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
Президент Узбекистана встретился с Премьером Государственного совета Китая
© Пресс-служба президента Узбекистана
Данная встреча стала первой в программе государственного визита главы Узбекистана в Китай. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.
"В прошлом году товарооборот увеличился на 50 процентов, достигнув 14 миллиардов долларов. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до 20 миллиардов долларов, в том числе за счёт наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 14 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Также речь шла о подготовке отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития "зеленой" энергетики.
Мирзиёев и Ли Цян обсудили перспективы углубления практического взаимодействия с ведущими банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане.
Стороны высоко оценили итоги первого узбекско-китайского форума регионов и промышленной выставки, прошедших 22 января в Урумчи, а также успешное проведение в эти дни образовательного форума и Дней узбекской культуры в Китае.
"Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов", — говорится в сообщении.
В завершение встречи Мирзиёев пригласил Премьера Госсовета КНР посетить Узбекистан с визитом.
Напомним, что программа государственного визита президента РУз в КНР предусматривает проведение переговоров на высшем уровне, ряда двусторонних встреч, а также посещение одного из регионов КНР и встреч с руководителями ведущих китайских компаний и банковско-финансовых институтов.