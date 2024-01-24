Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-si-szinpin-vstrecha-peregovory-42196404.html
О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности
О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности
Лидеры Узбекистана и Китая рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и всестороннего стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики
2024-01-24T18:33+0500
2024-01-24T18:33+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
узбекистан
китай
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42195408_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_0060e990e8b573e4f1be52afef9561d3.jpg
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Пекине с участием членов официальных делегаций состоялись переговоры президента РУз Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению китайской системы профессионального образования в Узбекистане — "Мастерской Лу Бань".Также речь шла о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.Так, по итогам прошлого года товарооборот достиг $14 млрд. Стороны указали на наличие всех возможностей для доведения его до $20 млрд в ближайшей перспективе.За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, а число совместных предприятий — в три раза.Достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и "зеленой" энергетике.В данном контексте лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что в конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 мегаватт.Также они высоко оценили нынешний уровень финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом "Шелковый путь", а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.Шавкат Мирзиёев приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии.Лидеры двух стран приветствовали и активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.Вместе с тем, они подчеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".Чтобы реализовать все намеченные мероприятия и выдвинутые инициативы стороны договорились провести заседания Межправительственного комитета и всех подкомитетов в первой половине текущего года.В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла".Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.В завершение переговоров Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником "Чунь Цзе".Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42195408_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e8c1a630ce239d6a8f0418610e73136f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев си цзиньпин лидеры узбекистан китай вопросы обмен мнениями
мирзиёев си цзиньпин лидеры узбекистан китай вопросы обмен мнениями

О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности

18:33 24.01.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Лидеры Узбекистана и Китая рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и всестороннего стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Пекине с участием членов официальных делегаций состоялись переговоры президента РУз Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.
Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению китайской системы профессионального образования в Узбекистане — "Мастерской Лу Бань".
Также речь шла о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.
Так, по итогам прошлого года товарооборот достиг $14 млрд. Стороны указали на наличие всех возможностей для доведения его до $20 млрд в ближайшей перспективе.
За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, а число совместных предприятий — в три раза.
Достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и "зеленой" энергетике.
В данном контексте лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что в конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 мегаватт.
Также они высоко оценили нынешний уровень финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом "Шелковый путь", а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Шавкат Мирзиёев приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Президент также призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран приветствовали и активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.01.2024
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Вместе с тем, они подчеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
"Указано на необходимость активизации сотрудничества в области образования и туризма, продолжения практики проведения взаимных дней культуры. Предложено провести первый совместный Молодежный форум инноваций", — говорится в сообщении.
Чтобы реализовать все намеченные мероприятия и выдвинутые инициативы стороны договорились провести заседания Межправительственного комитета и всех подкомитетов в первой половине текущего года.
В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла".
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
В завершение переговоров Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником "Чунь Цзе".
Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0