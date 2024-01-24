О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Подписаться
Лидеры Узбекистана и Китая рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и всестороннего стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Пекине с участием членов официальных делегаций состоялись переговоры президента РУз Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.
Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению китайской системы профессионального образования в Узбекистане — "Мастерской Лу Бань".
Также речь шла о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.
Так, по итогам прошлого года товарооборот достиг $14 млрд. Стороны указали на наличие всех возможностей для доведения его до $20 млрд в ближайшей перспективе.
За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, а число совместных предприятий — в три раза.
Достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и "зеленой" энергетике.
В данном контексте лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что в конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 мегаватт.
Также они высоко оценили нынешний уровень финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом "Шелковый путь", а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Шавкат Мирзиёев приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
"Президент также призвал китайских партнеров к активному участию в процессах приватизации госпредприятий и банков в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран приветствовали и активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПереговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Переговоры Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Вместе с тем, они подчеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
"Указано на необходимость активизации сотрудничества в области образования и туризма, продолжения практики проведения взаимных дней культуры. Предложено провести первый совместный Молодежный форум инноваций", — говорится в сообщении.
Чтобы реализовать все намеченные мероприятия и выдвинутые инициативы стороны договорились провести заседания Межправительственного комитета и всех подкомитетов в первой половине текущего года.
В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла".
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.
В завершение переговоров Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником "Чунь Цзе".
Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.