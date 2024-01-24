https://uz.sputniknews.ru/20240124/mirziyoyev-si-szinpin-vstrecha-peregovory-42196404.html

О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности

О чем договорились Мирзиёев и Си Цзиньпин — подробности

Лидеры Узбекистана и Китая рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового и всестороннего стратегического партнерства, обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики

2024-01-24T18:33+0500

2024-01-24T18:33+0500

2024-01-24T18:33+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

узбекистан

китай

переговоры

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Пекине с участием членов официальных делегаций состоялись переговоры президента РУз Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Главы государств отметили мощный прорыв в двусторонних отношениях за прошедшие годы, нарастающую динамику контактов на всех уровнях, укрепление политического диалога и взаимную поддержку по ключевым вопросам.Стороны приветствовали запуск пилотного проекта по внедрению китайской системы профессионального образования в Узбекистане — "Мастерской Лу Бань".Также речь шла о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.Так, по итогам прошлого года товарооборот достиг $14 млрд. Стороны указали на наличие всех возможностей для доведения его до $20 млрд в ближайшей перспективе.За последние годы объемы китайских инвестиций в экономику Узбекистана увеличились в пять раз, а число совместных предприятий — в три раза.Достигнута договоренность о подготовке и принятии программ сотрудничества в сферах развития инфраструктуры, промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и "зеленой" энергетике.В данном контексте лидеры двух стран с удовлетворением отметили, что в конце прошлого года с участием китайских компаний были введены в эксплуатацию две новые солнечные электростанции в Узбекистане мощностью 1000 мегаватт.Также они высоко оценили нынешний уровень финансово-технического сотрудничества с ведущими китайскими банками и Фондом "Шелковый путь", а также Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.Шавкат Мирзиёев приветствовал договоренности о расширении финансовых инструментов поддержки инвестпроектов, включая создание совместной платформы, а также решение Эксимбанка Китая открыть в Ташкенте региональный офис для Центральной Азии.Лидеры двух стран приветствовали и активизацию межрегиональных обменов. Для координации сотрудничества в этом направлении они договорились учредить Совет регионов Узбекистана и Китая.Вместе с тем, они подчеркнули важность скорейшего начала практических работ по строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, призванной стать важной составляющей Трансконтинентального транспортного и транзитного моста в рамках инициативы "Один пояс, один путь".Чтобы реализовать все намеченные мероприятия и выдвинутые инициативы стороны договорились провести заседания Межправительственного комитета и всех подкомитетов в первой половине текущего года.В ходе встречи подтверждена неизменная позиция в вопросах поддержки политики "одного Китая" и борьбы с "тремя силами зла".Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки и международной политики.В завершение переговоров Мирзиёев пригласил главу КНР посетить Узбекистан с визитом, а также поздравил дружественный народ Китая с предстоящим китайским Новым годом – праздником "Чунь Цзе".Напомним, что Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.

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