https://uz.sputniknews.ru/20240124/tramp-praymeriz-pobeda-42188469.html

Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп объявил о победе в третий раз подряд

Праймериз в Нью-Гэмпшире: Трамп объявил о победе в третий раз подряд

Политик считает эту победу самой важной и выражает уверенность в своем избрании на пост президента в ноябре

2024-01-24T17:05+0500

2024-01-24T17:05+0500

2024-01-24T17:44+0500

в мире

сша

президентские выборы в сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/18/42179169_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_0696e3bd9b33936a6b2caa12567b7ca4.jpg

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Дональд Трамп объявил о победе на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир, сообщает РИА Новости."Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза", — заявил он, выступая перед сторонниками по итогам голосования. По словам политика, эта победа стала самой важной. Также он выразил уверенность, что будет избран на пост президента в ноябре.На праймериз в этом штате Трамп побеждал уже дважды — в 2016-ом и четыре года спустя.Первичные выборы в Нью-Гэмпшире состоялись 23 января. Голосование проходило в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев — экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.По прогнозу Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 53,8% голосов избирателей, что фактически гарантировало ему номинацию, Хейли — на 10% меньше. Она признала поражение еще на этапе подсчета и поздравила соперника с победой, при этом заявив, что не сойдет с гонки и надеется на победу в Южной Каролине, где была губернатором.Президент Джо Байден принял спорное решение пропустить праймериз демократов в Нью-Гемпшире в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, а также губернатор Флориды Рон Десантис, заявивший о своей поддержке Трампа, и предприниматель Вивек Рамасвами.

https://uz.sputniknews.ru/20240121/ssha-prevratilis-v-svalku-dlya-ostalnogo-mira---tramp-42129111.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

праймериз нью-гемпшир трамп объявление победа