https://uz.sputniknews.ru/20240124/uzbekistan-eaeu-vneshnetorgovyy-oborot-izmeneniya-42181906.html

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографика

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографика

Согласно предварительного обзора Агентства статистики Узбекистана внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС в 2023 году составил $15,9 млрд. Это на $174,1 млн больше аналогичного периода прошлого года.

2024-01-24T18:15+0500

2024-01-24T18:15+0500

2024-01-24T18:15+0500

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Доля стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана — 25,4%. Внешнеторговый оборот республики со странами Союза в 2023 году составил $15,9 млрд, из них объем экспорта – $5,6 млрд, импорта – $10,4 млрд.В целом в 2023 году торговый оборот республики с другими странами составил $62,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9%.Развитие внешнеторгового оборота между Узбекистаном и странами ЕАЭС отражается в статистике последних лет. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан. Как изменилась внешняя торговля Узбекистана в 2023 году — обзор

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