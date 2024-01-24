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Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографика
Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографика
Согласно предварительного обзора Агентства статистики Узбекистана внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС в 2023 году составил $15,9 млрд. Это на $174,1 млн больше аналогичного периода прошлого года.
2024-01-24T18:15+0500
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Доля стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана — 25,4%. Внешнеторговый оборот республики со странами Союза в 2023 году составил $15,9 млрд, из них объем экспорта – $5,6 млрд, импорта – $10,4 млрд.В целом в 2023 году торговый оборот республики с другими странами составил $62,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9%.Развитие внешнеторгового оборота между Узбекистаном и странами ЕАЭС отражается в статистике последних лет. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан. Как изменилась внешняя торговля Узбекистана в 2023 году — обзор
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узбекистан еаэс внешнеторговый оборот инфографика агентство статистики
узбекистан еаэс внешнеторговый оборот инфографика агентство статистики

Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана с ЕАЭС — инфографика

18:15 24.01.2024
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Согласно предварительному обзору Агентства статистики Узбекистана внешнеторговый оборот республики со странами ЕАЭС в 2023 году составил $15,9 млрд. Это на $174,1 млн больше аналогичного периода 2022-го.
Рост внешнеторгового оборота Узбекистана со странами ЕАЭС в 2021-2023гг. - Sputnik Узбекистан
Рост внешнеторгового оборота Узбекистана со странами ЕАЭС в 2021-2023гг. - Sputnik Узбекистан
Доля стран ЕАЭС в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана — 25,4%. Внешнеторговый оборот республики со странами Союза в 2023 году составил $15,9 млрд, из них объем экспорта – $5,6 млрд, импорта – $10,4 млрд.
В целом в 2023 году торговый оборот республики с другими странами составил $62,6 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на $12,1 млрд или на 23,9%.

“Следует отметить, что между государствами-членами ЕАЭС сформировалась общая экономическая территория с единой таможенной системой, обеспечивающая свободу перемещения товаров и услуг, передвижения мигрантов и движения капитала”, — указано в документе.

Развитие внешнеторгового оборота между Узбекистаном и странами ЕАЭС отражается в статистике последних лет. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Для справки:

ЕАЭС— международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с1 января 2015 года. Государствами членами Евразийского экономического союза являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2020 года Узбекистану вместе с Кубой предоставили статус наблюдателей при ЕАЭС. С 2018 года в этом же статусе находится Молдова.

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Как изменилась внешняя торговля Узбекистана в 2023 году — обзор
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