https://uz.sputniknews.ru/20240125/knr-karakalpakstan-vetryanaya-elektrostantsiya-42214081.html

Компания из КНР планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане

Компания из КНР планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане

Президент Узбекистана обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами

2024-01-25T16:26+0500

2024-01-25T16:26+0500

2024-01-25T16:45+0500

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

переговоры

ветровая энергетика

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В рамках деловой программы государственного визита в Китай Шавкат Мирзиёев принял в городе Шэньчжэне председателя совета директоров компании "SANY" Сян Вэньбо, сообщает пресс-служба президента.Данная компания входит в топ-10 производителей ветряных турбин в мире. Она специализируется на разработке, производстве и продаже ветроэнергетических установок, проектировании, строительстве, эксплуатации и управлении ветряными электростанциями.Мирзиёев поддержал планы компании по реализации таких проектов, как строительство ветряной электростанции в Каракалпакстане, локализация производства комплектующих ветряных турбин, строительной и тяжелой грузовой техники.Чтобы ускорить выполнение достигнутых договоренностей глава Узбекистана поручил принять отдельную дорожную карту.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры на высшем уровне, по итогам которых подписали солидный пакет документов. В рамках деловой программы глава РУз встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, принял участие у узбекско-китайском инвестфоруме. Также лидер Узбекистана почтил память народных героев Китая.

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