https://uz.sputniknews.ru/20240125/knr-karakalpakstan-vetryanaya-elektrostantsiya-42214081.html
Компания из КНР планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане
Компания из КНР планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане
Президент Узбекистана обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами
2024-01-25T16:26+0500
2024-01-25T16:26+0500
2024-01-25T16:45+0500
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
переговоры
ветровая энергетика
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В рамках деловой программы государственного визита в Китай Шавкат Мирзиёев принял в городе Шэньчжэне председателя совета директоров компании "SANY" Сян Вэньбо, сообщает пресс-служба президента.Данная компания входит в топ-10 производителей ветряных турбин в мире. Она специализируется на разработке, производстве и продаже ветроэнергетических установок, проектировании, строительстве, эксплуатации и управлении ветряными электростанциями.Мирзиёев поддержал планы компании по реализации таких проектов, как строительство ветряной электростанции в Каракалпакстане, локализация производства комплектующих ветряных турбин, строительной и тяжелой грузовой техники.Чтобы ускорить выполнение достигнутых договоренностей глава Узбекистана поручил принять отдельную дорожную карту.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры на высшем уровне, по итогам которых подписали солидный пакет документов. В рамках деловой программы глава РУз встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, принял участие у узбекско-китайском инвестфоруме. Также лидер Узбекистана почтил память народных героев Китая.
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каракалпакстан китайская компания планы строительство президент узбекистан обсуждение перспективы сотрудничество китайские партнеры
каракалпакстан китайская компания планы строительство президент узбекистан обсуждение перспективы сотрудничество китайские партнеры
Компания из КНР планирует построить ветряную электростанцию в Каракалпакстане
16:26 25.01.2024 (обновлено: 16:45 25.01.2024)
Президент Узбекистана обсудил перспективы взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik.
В рамках деловой программы государственного визита в Китай Шавкат Мирзиёев принял в городе Шэньчжэне председателя совета директоров компании "SANY" Сян Вэньбо, сообщает
пресс-служба президента.
Данная компания входит в топ-10 производителей ветряных турбин в мире. Она специализируется на разработке, производстве и продаже ветроэнергетических установок, проектировании, строительстве, эксплуатации и управлении ветряными электростанциями.
Мирзиёев поддержал планы компании по реализации таких проектов, как строительство ветряной электростанции в Каракалпакстане, локализация производства комплектующих ветряных турбин, строительной и тяжелой грузовой техники.
Чтобы ускорить выполнение достигнутых договоренностей глава Узбекистана поручил принять отдельную дорожную карту.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом. Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры на высшем уровне, по итогам которых подписали солидный пакет документов. В рамках деловой программы глава РУз встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, принял участие у узбекско-китайском инвестфоруме. Также лидер Узбекистана почтил память народных героев Китая.