https://uz.sputniknews.ru/20240125/konkurs-fotojurnalistika-andrey-stenin-jyuri-42211488.html

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Конкурс фотожурналистики имени Стенина анонсировал жюри 2024 года

Стало известно, кто в юбилейном конкурсном году будет оценивать работы участников — молодых фоторепортеров.

2024-01-25T15:30+0500

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2024-01-25T15:31+0500

россия

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миа "россия сегодня"

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конкурс имени стенина

жюри

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. В юбилейный год в судейскую команду конкурса памяти Андрея Стенина вошли фотожурналисты — обладатели его высшей награды Гран-при разных лет.Международная часть жюри представлена двумя итальянскими фотографами — Данило Гарсия Ди Мео и Габриэле Чеккони, а также фотожурналисткой из Турции Шебнем Кошкун.Фотосерия Ди Мео "Летиция. История невидимой жизни" получила Гран-при в 2016-м году, история Чеккони "Отверженные и земля" стала обладателем главного приза в 2019-м году, а одиночный кадр Кошкун "Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19" был удостоен высшей конкурсной награды 2021-го года.Россию в составе жюри представляют Алёна Кочеткова и Алексей Орлов. Их эмоционально яркие и точные по фотографическому решению серии – "Как я болела" и "Зарево" — завоевали Гран-при в 2018-м и 2023-м годах соответственно.Алёна Кочеткова: "Для меня участие в работе жюри юбилейного конкурса имени Стенина очень ценно. На протяжении 10-ти лет конкурс предоставляет отличную площадку для высказывания фотографам из разных стран. В 2018-м году я завоевала Гран-при конкурса, и для меня это стало большой поддержкой и открыло много новых возможностей. Благодаря конкурсу мои работы получили международное признание.Мне нравится внимательное и бережное отношение к победителям конкурса и их историям, помощь организаторов в дальнейшем продвижении работ. И теперь я рада принять участие в этом конкурсе уже в другом качестве. Видеть работы других фотографов всегда интересно и вдохновляюще. Конкурс имени Стенина — та площадка, где сильные работы могут получить достойную оценку и заслуженное признание. Я надеюсь, что в этом году будет представлено большое количество потрясающих и запоминающихся историй, и для них конкурс станет прекрасным началом пути".Алексей Орлов: "Во-первых, хочется поздравить всех причастных с юбилеем конкурса имени Андрея Стенина. На сегодня это самый важный конкурс фотожурналистики для молодых фотографов, поэтому хочется пожелать ему и дальше открывать новые имена и рассказывать по-настоящему важные истории о людях и их судьбах через работы авторов. Невозможно переоценить важность существования подобного конкурса. Я уверен, что юбилейный, десятый по счету конкурс подарит зрителю много удивительных и лучших фоторабот со всего мира.Для меня же участие в работе жюри это первым делом огромная ответственность: необходимо выдержать или даже поднять уровень российской и мировой фотографии, но в тоже время не упустить новых и талантливых авторов, которые могут потеряться в огромном потоке фотографий, присылаемых на конкурс. Я по себе знаю, что значит отправлять работы на такой большой конкурс, когда не знаешь, чего ожидать, и даже не веришь, что твои работы могут быть замечены. Предстоит большая работа, но, я уверен, в результате все сложится правильно, так, как должно быть".Габриэле Чеккони: "После получения Гран-при конкурса участие в его жюри дает отличную возможность вернуть и фотографам, и самому конкурсу то, чем он меня наградил в 2019-м году. Это здорово иметь шанс увидеть работы конкурсантов и высказать свое мнение о них, поддержать лучшие из тех работ молодых фотографов со всего мира, которые примут участие в конкурсе. Я надеюсь, что конкурс представит всю многосложность и динамичность современного мира, которые формируют язык фотожурналистики для точного выражения сути самых значимых событий текущего года".Шебнем Кошкун: "Конкурс имени Андрея Стенина очень важен, особенно для международной известности молодых журналистов. Для меня, одержавшей победу на этом конкурсе, стать частью его судейской команды значит многое, поскольку дать фотографам и их работам возможность сделать следующий шаг в карьере очень важно.Мы стараемся то из происходящего, что наиболее важно, сделать известным большему числу людей, сделать узнаваемым. Как фотожурналист, я подхожу к этому с невероятной ответственностью.А сейчас наша задача выступить посредником между конкурсантами и аудиторией, дать их работам дорогу в жизнь. Нам предстоит сопроводить путешествие из фотографий, прибывших из многих частей света, и нас ждет поистине увлекательный процесс".Данило Гарсия ди Мео: "Войти в жюри конкурса Стенина, престижного международного соревнования, которое на протяжение десяти лет отмечает лучшие работы молодых фотожурналистов со всего мира, - это и честь, и колоссальная возможность. Данный конкурс значит очень много для меня, побеждавшего на нем в разные годы с совершенно разными фотоисториями, оказавшими социальное влияние на те слои общества, которым были посвящены.Я уверен, что внимание к тому, что объединяет частное и общее, наиболее ярко определяет глубинные сущности этого конкурса. Со своей стороны, я готов приложить все силы, личные и профессиональные, чтобы выбрать те из работ, которые представляют самые современные, важные и человечески значимые истории. Как это было и в моем случае, я верю, что поддержка победителей и их работ со стороны конкурса даст мощный толчок развитию их профессиональной карьеры, ведь мы, фотографы, являемся "общественным оком, взирающим на мир" и также вносим свой вклад в то, чтобы сделать наш мир лучше".Прием работ на конкурс по традиции стартовал 22 декабря – в день рождения Андрея Стенина, имя которого он носит. Свои заявки фотопрофессионалы в возрасте от 18-ти до 33-х лет могут подать на сайте на русском (http://stenincontest.ru), английском (https://stenincontest.com) и китайском (https://cn.stenincontest.com) языках. Прием заявок открыт до 15 марта 2024 года включительно.Призовой фонд юбилейного года составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина, Гран-при, получит 700 тысяч рублей. Конкурс Стенина также сохраняет традицию выставочных турне своих победителей по российским и зарубежным городам. Выставки победителей конкурса за время его существования увидели зрители в Китае, ЮАР, Мексике, Аргентине, Уругвае, Колумбии, ДР Конго, Турции, Ливане, Германии, Испании, Италии, Греции, Венгрии, Польше, Египте и других странах.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. В международном сегменте конкурс проходит при поддержке информационного агентства и радио Sputnik (Международное), телеканала и портала RT (Международное), медиахолдинга Independent Media (ЮАР), новостного агентства ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портала газеты China Daily (Китай), интернет-портала The Paper (Китай), медиасети Al Mayadeen (Ливан).

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