Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина — перечень

Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды; Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве; Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве;

Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов; Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;

Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений; Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;

Соглашение о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством образования КНР в области обучения китайскому языку; Соглашение о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством образования КНР в области обучения китайскому языку;

Протокол между министерством сельского хозяйства РУз и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай; Протокол между министерством сельского хозяйства РУз и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;

Протокол между министерством транспорта РУз и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа; Протокол между министерством транспорта РУз и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;

Протокол между министерством экономики и финансов РУз и министерством коммерции КНР по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств; Протокол между министерством экономики и финансов РУз и министерством коммерции КНР по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;

Протокол о намерениях между министерством по сокращению бедности и занятости РУз и министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР о сотрудничестве в области сокращения бедности; Протокол о намерениях между министерством по сокращению бедности и занятости РУз и министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР о сотрудничестве в области сокращения бедности;

Протокол о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством науки и технологий КНР о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества; Протокол о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством науки и технологий КНР о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;

Протокол между Агентством по техническому регулированию РУз и Администрацией стандартизации КНР о сотрудничестве в области стандартизации; Протокол между Агентством по техническому регулированию РУз и Администрацией стандартизации КНР о сотрудничестве в области стандартизации;

Договоренность между министерством транспорта РУз и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве "Воздушного шелкового пути"; Договоренность между министерством транспорта РУз и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве "Воздушного шелкового пути";

План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и министерством культуры и туризма КНР на 2024-2026 годы; План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и министерством культуры и туризма КНР на 2024-2026 годы;

Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси; Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;