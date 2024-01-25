Какие документы подписали по итогам переговоров Мирзиёева и Си Цзиньпина — перечень
09:47 25.01.2024 (обновлено: 10:29 25.01.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония подписания двусторонних документов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
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Стороны подтвердили намерение всесторонне укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, продолжая обогащать содержательную часть узбекско-китайского всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. По итогам переговоров президента РУз Шавката Мирзиёева и Председателя КНР Си Цзиньпина состоялось подписание свыше 10 двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента.
Главы двух стран подписали Совместное заявление.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония подписания двусторонних документов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
Церемония подписания двусторонних документов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
"Подтверждено намерение всесторонне укреплять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и продолжать обогащать содержательную часть узбекско-китайского всепогодного всестороннего стратегического партнерства", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония подписания двусторонних документов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
Церемония подписания двусторонних документов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой.
В присутствии Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина также подписаны:
Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве;
Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве в развитии человеческих ресурсов;
Соглашение между Правительством РУз и Правительством КНР о сотрудничестве государственных научно-исследовательских учреждений;
Соглашение о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством образования КНР в области обучения китайскому языку;
Протокол между министерством сельского хозяйства РУз и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях и контроле при экспорте гороха из Узбекистана в Китай;
Протокол между министерством транспорта РУз и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам Китай–Центральная Азия–Европа;
Протокол между министерством экономики и финансов РУз и министерством коммерции КНР по развитию сотрудничества в области новых электрических транспортных средств;
Протокол о намерениях между министерством по сокращению бедности и занятости РУз и министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР о сотрудничестве в области сокращения бедности;
Протокол о сотрудничестве между министерством высшего образования, науки и инноваций РУз и министерством науки и технологий КНР о дальнейшем укреплении научно-технического сотрудничества;
Протокол между Агентством по техническому регулированию РУз и Администрацией стандартизации КНР о сотрудничестве в области стандартизации;
Договоренность между министерством транспорта РУз и Управлением гражданской авиации Китая о совместном строительстве "Воздушного шелкового пути";
План сотрудничества в сфере туризма между Комитетом по туризму при министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУз и министерством культуры и туризма КНР на 2024-2026 годы;
Соглашение об установлении партнёрских отношений между Ташкентской областью и провинцией Шэньси;
Соглашение об установлении партнёрских отношений между городами Самарканд и Циндао и другие.
По завершении программы пребывания в Пекине Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в город Шэньчжэнь.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Шэньчжэнь.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл в город Шэньчжэнь.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В аэропорту его встретили официальные лица провинции Гуандун.
Глава республики 25 января примет участие в узбекско-китайском инвестиционном форуме, проведет встречи с руководителями ведущих компаний и финансовых структур КНР.
Для справки: Шэньчжэнь – третий по численности населения город Китая и особая экономическая зона в провинции Гуандун. Является глобальным центром технологий, исследований, производства, бизнеса и экономики, финансов, туризма и транспорта, а его морской порт – четвертым по загруженности контейнерным портом в мире.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина 23-25 января находится в этой стране с государственным визитом.
В рамках деловой программы он встретился Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, провел переговоры с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, принял председателя нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоуляна и председателя Экспортно-импортного банка Китая Ву Фулина, а также почтил память народных героев Китая.