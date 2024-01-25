https://uz.sputniknews.ru/20240125/rossiya-operejeniye-vsu-snaryady-42202245.html
СМИ: Россия победила в ключевом сражении на Украине
СМИ: Россия победила в ключевом сражении на Украине
ВСУ уступают российской армии на поле боя из-за недостаточных запасов снарядов
2024-01-25T10:48+0500
2024-01-25T10:48+0500
2024-01-25T10:48+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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всу
вооружение
безопасность
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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Россия существенно опережает Украину по запасам снарядов, считает обозреватель многонационального веб-сайта финансовых и деловых новостей Business Insider Джейк Эпштейн. Об этом сообщает РИА Новости."Она (Россия — прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.Журналист объясняет победу России недостаточным запасом снарядов украинской армии на поле боя. По его словам, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. Он отметил, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия сражение украина победа всу запасы снаряды
россия сражение украина победа всу запасы снаряды
СМИ: Россия победила в ключевом сражении на Украине
ВСУ уступают российской армии на поле боя из-за недостаточных запасов снарядов.
ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik
. Россия существенно опережает Украину по запасам снарядов, считает обозреватель многонационального веб-сайта финансовых и деловых новостей Business Insider Джейк Эпштейн. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Она (Россия — прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.
Журналист объясняет победу России недостаточным запасом снарядов украинской армии на поле боя. По его словам, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".
Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.
Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. Он отметил, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.