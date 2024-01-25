https://uz.sputniknews.ru/20240125/rossiya-operejeniye-vsu-snaryady-42202245.html

СМИ: Россия победила в ключевом сражении на Украине

СМИ: Россия победила в ключевом сражении на Украине

ВСУ уступают российской армии на поле боя из-за недостаточных запасов снарядов

2024-01-25T10:48+0500

2024-01-25T10:48+0500

2024-01-25T10:48+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Россия существенно опережает Украину по запасам снарядов, считает обозреватель многонационального веб-сайта финансовых и деловых новостей Business Insider Джейк Эпштейн. Об этом сообщает РИА Новости."Она (Россия — прим. ред.) одержала верх в ключевом сражении: битве за боеприпасы", — заявил он.Журналист объясняет победу России недостаточным запасом снарядов украинской армии на поле боя. По его словам, подобная "мрачная" ситуация ставит украинских военных в "затруднительное положение".Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ из-за нехватки снарядов сократили число выстрелов в день в четыре раза.Дефицит оружия признал и Владимир Зеленский, выступая в середине января в Давосе. Он отметил, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать противостояние с российской армией.

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