https://uz.sputniknews.ru/20240125/suxofrukty-obrabotka-sera-ekspert-rekomendatsii-42212326.html

Вредны ли сухофрукты после обработки серой

Вредны ли сухофрукты после обработки серой

Эксперт посоветовал, как как уменьшить содержание консерванта в кураге и черносливе

2024-01-25T22:04+0500

2024-01-25T22:04+0500

2024-01-25T22:04+0500

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еда

сухофрукты

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Сухофрукты обычно обрабатывают диоксидом серы (Е220) для уничтожения микробов и сохранения цвета продукта. Каким образом это делается, насколько опасны такие сухофрукты и как снизить содержание в них этого вещества рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Живая еда" на канале НТВ Сергей Малоземов."Берется серная шашка, поджигается и кладется в тот же бокс, где поставлены поддоны с курагой или черносливом. Этот бокс закрывается, и дальше сера окутывает сухофрукты, впитывается в них, создавая определенный слой, задача которого – бороться с микробами и плесенью. И есть у диоксида серы еще одно позитивное действие, ради которого его применяют: сухофрукты (после обработки этим веществом, – ред.) не темнеют. Если вы видите светлую, яркую, оранжевую курагу, то можете не сомневаться, что она была обработана диоксидом серы", – объяснил он. При этом, по словам Малоземова, Е220 – консервант, не представляющий опасности для большинства людей.Также он посоветовал, как снизить концентрацию этого вещества, если вас все же смущает его наличие в любимых сухофруктах.По его словам, для этого нужно просто мыть сухофрукты горячей водой."Вода размягчает сам фрукт и позволяет смыть не только слой диоксида серы, но и остальные загрязнители. Мы тестировали смесь сухофруктов для варки компотов. И это был тихий ужас, сколько мы там всего нашли: разные микробные загрязнители, плесень, были даже насекомые. Можно замочить сухофрукты на полчаса, чтобы они полежали, отмокли, потом потереть их и помыть под горячим краном", — рекомендовал Малоземов.

https://uz.sputniknews.ru/20240124/imbir-polza-vrach-rekomendatsii-42181187.html

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диоксид серы сухофрукты эксперт уменьшение консервант